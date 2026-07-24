Agenda de HOY en el Torneo Clausura 2026: qué partidos hay este sábado 25 de julio

La agenda del fútbol argentino hizo dar vuelta la página rápidamente luego de lo que fue la derrota en la final del Mundial ante España. Menos de una semana después de aquella caída, el Torneo Clausura tuvo su puntapié inicial el pasado jueves 23 de julio con tres partidos vibrantes, que siguieron su curso durante el viernes con cinco compromisos.
Este sábado harán su estreno equipos como River, recibiendo a Barracas en el Monumental, Tigre visitando Río Cuarto, Newell’s siendo anfitrión de un renovado Talleres y San Lorenzo contra Lanús cerrarán la jornada en La Fortaleza. A continuación, todos los detalles.
PARTIDOS DEL SÁBADO 25 DE JULIO: HORARIO Y TV
- 14.45 – Estudiantes (Río Cuarto) – Tigre -Zona B- (TNT Sports)
- 17.00 – Newell’s – Talleres -Zona A- (ESPN Premium)
- 19.15 – River – Barracas Central -Zona B- (TNT Sports)
- 21.30 – Lanús – San Lorenzo -Zona A- (ESPN Premium)
La fecha 1 del Clausura: resultados hasta el momento
- 19.30 Belgrano 2–1 Rosario Central -Zona B- (TNT Sports)
- 19.30 Sarmiento 2–3 Argentinos -Zona B- (ESPN Premium)
- 21.45 Defensa y Justicia 1–1 Aldosivi -Interzonal- (ESPN Premium)
- 16.45 Gimnasia (Mza.) – Central Córdoba -Zona A- (TNT Sports)
- 19.00 Racing – Gimnasia -Zona B- (ESPN Premium)
- 19.00 Vélez – Instituto -Zona A- (TNT Sports)
- 21.15 Huracán – Banfield -Zona B- (ESPN Premium)
- 21.15 Platense – Unión -Zona A- (TNT Sports)
- 14.45 Estudiantes (Río Cuarto) – Tigre -Zona B- (TNT Sports)
- 17.00 Newell’s – Talleres -Zona A- (ESPN Premium)
- 19.15 River – Barracas Central -Zona B- (TNT Sports)
- 21.30 Lanús – San Lorenzo -Zona A- (ESPN Premium)
- 15.00 Atlético Tucumán – Ind. Rivadavia Mza. -Zona B- (ESPN Premium)
- 17.15 Estudiantes – Independiente -Zona A- (TNT Sports)
- 19.30 Deportivo Riestra – Boca -Zona A- (ESPN Premium)