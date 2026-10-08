Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Torneo Clausura

Alineaciones de Aldosivi y Sarmiento por la Torneo Clausura: formaciones probables

Aldosivi y Sarmiento se enfrentan este viernes 9 de octubre en el Estadio José María Minella por la Torneo Clausura. Las formaciones probables de los dos equipos.

Aldosivi vs. Junin, Torneo Clausura
Aldosivi vs. Junin, Torneo Clausura

Se viene Aldosivi vs. Sarmiento este viernes 9 de octubre en el Estadio José María Minella desde las 14:30 hora de Argentina por la Torneo Clausura: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Bajas y ausentes de Aldosivi y Sarmiento

Aldosivi:

  • Néstor Breitenbruch (lesión de tobillo; vuelve a fines de octubre de 2026)
  • Alan Sosa (ausencia)
  • Joaquín Pombo (ausencia; vuelve en 1 fecha)
+ Seguinos en

Sarmiento:

  • Sin bajas por lesión o suspensión.

Cómo llegan Aldosivi y Sarmiento

Aldosivi viene de caer 0-1 ante Huracán y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Sarmiento viene de caer 1-3 ante Racing y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Aldosivi y Sarmiento

Aldosivi (4-2-3-1): Lucas Acosta, Brian Cufre, Santiago Moya, Leonardo Sigali, Rodrigo Gonzalez, Osvaldo Nicolas Fabian Gaitan, Nicolas Linares, Lucas Castro, Andres Vombergar, Martin Adolfo Garcia, Felipe Anso.

Sarmiento (4-4-2): Thyago Ayala, Nicolas Pasquini, Juan Manuel Insaurralde, Renzo Orihuela, Santiago Salle, Julian Mavilla, Cristian Zabala, Mauricio Martinez, Julian Contrera, Jonathan Herrera, Junior Marabel. DT: Facundo Sava.

Suplentes de Aldosivi: Nathanael Guzman, Nicolas Cordero, Agustin Palavecino, Francisco Perruzzi, Juan Bautista Dadin, Federico Laurelli, Andres Chavez, Matias Godoy, Ignacio Chicco, Aldo Tomas Lujan Fernandez, Nicolas Mauricio Zalazar.

Suplentes de Sarmiento: Ivan Arboleda, Manuel Garcia, Gaston Arturia, Pablo Magnin, Diego Churin, Jhon Renteria, Gaston Gonzalez, Agustin Nadruz, Ulises Adrian Gimenez, Elian Gimenez, Thiago Santamaria, Gabriel Diaz.

La previa de Aldosivi y Sarmiento: todo lo que hay que saber

  • Día: viernes 9 de octubre
  • Hora: 14:30 (hora de Argentina)
  • Estadio: Estadio José María Minella
  • Próximo partido de Aldosivi: vs. Estudiantes de Río Cuarto, domingo 18 de octubre
  • Próximo partido de Sarmiento: vs. River Plate, miércoles 14 de octubre
Redacción Bolavip
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones