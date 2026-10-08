Alineaciones de Aldosivi y Sarmiento por la Torneo Clausura: formaciones probables

Se viene Aldosivi vs. Sarmiento este viernes 9 de octubre en el Estadio José María Minella desde las 14:30 hora de Argentina por la Torneo Clausura: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Bajas y ausentes de Aldosivi y Sarmiento
Aldosivi:
- Néstor Breitenbruch (lesión de tobillo; vuelve a fines de octubre de 2026)
- Alan Sosa (ausencia)
- Joaquín Pombo (ausencia; vuelve en 1 fecha)
Sarmiento:
- Sin bajas por lesión o suspensión.
Cómo llegan Aldosivi y Sarmiento
Aldosivi viene de caer 0-1 ante Huracán y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.
Sarmiento viene de caer 1-3 ante Racing y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Aldosivi y Sarmiento
Aldosivi (4-2-3-1): Lucas Acosta, Brian Cufre, Santiago Moya, Leonardo Sigali, Rodrigo Gonzalez, Osvaldo Nicolas Fabian Gaitan, Nicolas Linares, Lucas Castro, Andres Vombergar, Martin Adolfo Garcia, Felipe Anso.
Sarmiento (4-4-2): Thyago Ayala, Nicolas Pasquini, Juan Manuel Insaurralde, Renzo Orihuela, Santiago Salle, Julian Mavilla, Cristian Zabala, Mauricio Martinez, Julian Contrera, Jonathan Herrera, Junior Marabel. DT: Facundo Sava.
Suplentes de Aldosivi: Nathanael Guzman, Nicolas Cordero, Agustin Palavecino, Francisco Perruzzi, Juan Bautista Dadin, Federico Laurelli, Andres Chavez, Matias Godoy, Ignacio Chicco, Aldo Tomas Lujan Fernandez, Nicolas Mauricio Zalazar.
Suplentes de Sarmiento: Ivan Arboleda, Manuel Garcia, Gaston Arturia, Pablo Magnin, Diego Churin, Jhon Renteria, Gaston Gonzalez, Agustin Nadruz, Ulises Adrian Gimenez, Elian Gimenez, Thiago Santamaria, Gabriel Diaz.
La previa de Aldosivi y Sarmiento: todo lo que hay que saber
- Día: viernes 9 de octubre
- Hora: 14:30 (hora de Argentina)
- Estadio: Estadio José María Minella
- Próximo partido de Aldosivi: vs. Estudiantes de Río Cuarto, domingo 18 de octubre
- Próximo partido de Sarmiento: vs. River Plate, miércoles 14 de octubre