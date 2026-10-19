Alineaciones de Sarmiento y Barracas Central para el duelo de la fecha 13 del Torneo Clausura

Sarmiento recibe a Barracas Central este lunes 19 de octubre desde las 19:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la fecha 13 del Torneo Clausura, se disputará en el Estadio Eva Peron. Sarmiento viene de empatar 1-1 con River Plate y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Barracas Central viene de ganarle 2-0 a Huracán y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Sarmiento y Barracas Central
Sarmiento (4-3-3): Thyago Ayala, Santiago Salle, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde, Lucas Suarez, Julian Mavilla, Manuel Garcia, Cristian Zabala, Jhon Renteria, Junior Marabel, Julian Contrera. DT: Facundo Sava.
Barracas Central (3-5-2): Marcelo Mino, Nicolas Demartini, Nicolas Capraro, Yonatthan Rak, Rafael Barrios, Ivan Tapia, Rodrigo Bogarin, Tomas Porra, Elias Pereyra, Norberto Briasco, Nicolas Orsini. DT: Damian Ayude.
Bajas y ausentes de Sarmiento y Barracas Central
Sarmiento:
- Joel Godoy (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a mediados de octubre de 2026)
- Carlos Villalba (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a fines de diciembre de 2026)
- Ulises Gimenez (ausencia)
Barracas Central:
- Lucas Gamba (lesión muscular; vuelve a mediados de octubre de 2026)
- Manuel Duarte (rotura de ligamentos cruzados)
La previa de Sarmiento y Barracas Central: todo lo que hay que saber
- Día: lunes 19 de octubre
- Hora: 19:00 (hora de Argentina)
- Estadio: Estadio Eva Peron
- Próximo partido de Sarmiento: vs. Gimnasia, viernes 23 de octubre
- Próximo partido de Barracas Central: vs. Estudiantes de Río Cuarto, lunes 26 de octubre