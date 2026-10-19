Alineaciones de Sarmiento y Barracas Central para el duelo de la fecha 13 del Torneo Clausura

Sarmiento y Barracas Central se enfrentan este lunes 19 de octubre en el Estadio Eva Peron por el Torneo Clausura. Las formaciones probables de los dos equipos.

Sarmiento recibe a Barracas Central este lunes 19 de octubre desde las 19:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la fecha 13 del Torneo Clausura, se disputará en el Estadio Eva Peron. Sarmiento viene de empatar 1-1 con River Plate y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Barracas Central viene de ganarle 2-0 a Huracán y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

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