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Torneo Clausura

Alineaciones de Sarmiento y Barracas Central para el duelo de la fecha 13 del Torneo Clausura

Sarmiento y Barracas Central se enfrentan este lunes 19 de octubre en el Estadio Eva Peron por el Torneo Clausura. Las formaciones probables de los dos equipos.

Junin vs. Barracas, Torneo Clausura
Junin vs. Barracas, Torneo Clausura

Sarmiento recibe a Barracas Central este lunes 19 de octubre desde las 19:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la fecha 13 del Torneo Clausura, se disputará en el Estadio Eva Peron. Sarmiento viene de empatar 1-1 con River Plate y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Barracas Central viene de ganarle 2-0 a Huracán y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Sarmiento y Barracas Central

Sarmiento (4-3-3): Thyago Ayala, Santiago Salle, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde, Lucas Suarez, Julian Mavilla, Manuel Garcia, Cristian Zabala, Jhon Renteria, Junior Marabel, Julian Contrera. DT: Facundo Sava.

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Barracas Central (3-5-2): Marcelo Mino, Nicolas Demartini, Nicolas Capraro, Yonatthan Rak, Rafael Barrios, Ivan Tapia, Rodrigo Bogarin, Tomas Porra, Elias Pereyra, Norberto Briasco, Nicolas Orsini. DT: Damian Ayude.

Bajas y ausentes de Sarmiento y Barracas Central

Sarmiento:

  • Joel Godoy (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a mediados de octubre de 2026)
  • Carlos Villalba (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a fines de diciembre de 2026)
  • Ulises Gimenez (ausencia)

Barracas Central:

  • Lucas Gamba (lesión muscular; vuelve a mediados de octubre de 2026)
  • Manuel Duarte (rotura de ligamentos cruzados)

La previa de Sarmiento y Barracas Central: todo lo que hay que saber

  • Día: lunes 19 de octubre
  • Hora: 19:00 (hora de Argentina)
  • Estadio: Estadio Eva Peron
  • Próximo partido de Sarmiento: vs. Gimnasia, viernes 23 de octubre
  • Próximo partido de Barracas Central: vs. Estudiantes de Río Cuarto, lunes 26 de octubre
Redacción Bolavip
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