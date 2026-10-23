Dónde ver EN VIVO Gimnasia vs. Sarmiento por la fecha 14 del Torneo Clausura: TV y streaming online

Gimnasia y Sarmiento se enfrentan este viernes 23 de octubre, en el Estadio Juan Carmelo Zerillo, por la fecha 14 del Torneo Clausura. Los detalles de la televisación.

Gimnasia recibe a Sarmiento este viernes 23 de octubre desde las 18:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la fecha 14 del Torneo Clausura, se disputará en el Estadio Juan Carmelo Zerillo. Hay apenas un punto de diferencia entre los dos y eso alcanza para darle otro condimento a este cruce en La Plata. Gimnasia llega con el favoritismo, pero Sarmiento no perdió en sus últimas tres presentaciones y no piensa resignar ese envión.

Los dos equipos están metidos en la pelea por los puestos de arriba y una victoria los puede acomodar todavía más en la tabla. Para el local es una chance concreta de meterle presión a los de arriba; para la visita, de seguir escalando sin perder el invicto reciente.

La actualidad de ambos equipos

Gimnasia viene de un triunfo ajustado como visitante ante Huracán que le cortó una racha de empates. Antes había igualado sin goles claros frente a Atlético Tucumán y Independiente Rivadavia, lo que deja a un equipo que no gana de local hace rato pero que sostiene el nivel con puntos. Está cuarto con 22 unidades, a tiro de los de arriba, y necesita volver a ganar en su cancha para no perder pisada.

Sarmiento no conoce la derrota en sus últimas tres fechas: empató con Barracas Central, empató con River Plate y antes había goleado 3-1 de visitante a Aldosivi. Esa seguidilla lo tiene quinto con 21 puntos, pegado al local, y con la idea de dar el salto si logra sumar de visitante algo que no consigue hace tiempo.

El historial entre Gimnasia y Sarmiento

El historial reciente es claramente favorable a Gimnasia, que ganó dos de los últimos cinco cruces y nunca perdió ante Sarmiento en ese lapso. Hubo tres empates en el medio, pero la visita todavía no pudo quebrar esa paridad con una victoria. En materia de goles también manda el local de este viernes, con 4 tantos convertidos contra 2 del rival en esos encuentros.

Últimos 5 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 13/04/2026 Sarmiento vs. Gimnasia 1-2 Primera LPF 2026 04/10/2025 Sarmiento vs. Gimnasia 0-1 Primera LPF 2025, Clausura 30/03/2025 Gimnasia vs. Sarmiento 0-0 Primera LPF 2025, Apertura 18/10/2024 Sarmiento vs. Gimnasia 1-1 Liga Profesional 2024 28/08/2022 Sarmiento vs. Gimnasia 0-0 2022

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Horario del partido

Argentina: 18:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la fecha

Gimnasia de Mendoza vs. Platense — viernes 23 de octubre, 18:30 hs

Tigre vs. Atlético Tucumán — viernes 23 de octubre, 21:15 hs

Banfield vs. Lanús — sábado 24 de octubre, 14:45 hs

Talleres vs. Defensa y Justicia — sábado 24 de octubre, 17:00 hs

San Lorenzo vs. Newell's Old Boys — sábado 24 de octubre, 19:15 hs

Rosario Central vs. Huracán — sábado 24 de octubre, 21:30 hs

Aldosivi vs. Belgrano — domingo 25 de octubre, 14:45 hs

Independiente vs. Boca Juniors — domingo 25 de octubre, 17:00 hs

River Plate vs. Racing — domingo 25 de octubre, 19:15 hs

Barracas Central vs. Estudiantes de Río Cuarto — domingo 25 de octubre, 21:30 hs

Central Córdoba vs. Vélez — domingo 25 de octubre, 21:30 hs

Unión vs. Estudiantes — lunes 26 de octubre, 19:00 hs

Instituto vs. Deportivo Riestra — lunes 26 de octubre, 21:15 hs

Argentinos Juniors vs. Independiente Rivadavia — martes 27 de octubre, 19:00 hs

En síntesis