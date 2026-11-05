Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
TORNEO CLAUSURA

Cuándo puede haber Superclásico entre Boca y River en los Playoffs del Torneo Clausura 2026

El Millonario terminó su participación en la instancia regular y aguarda por la conformación del cuadro.

Boca y River en La Bombonera.
© GettyBoca y River en La Bombonera.

Comenzó la Fecha 16 del Torneo Clausura 2026 y, poco a poco, se va definiendo el cuadro de Playoffs. River Plate hizo su trabajo este jueves al derrotar a Aldosivi en Mar del Plata y quedó muy cerca de asegurar la cuarta posición de la Zona B, aunque restan definir detalles.

En el horizonte, Boca Juniors jugará el sábado ante Defensa y Justicia en La Bombonera para intentar conquistar la Tabla Anual, pero también para definir su posición en los Playoffs. Por eso, el panorama está abierto y podría haber Superclásico incluso en octavos de final.

+ Seguinos en

Los escenarios en los que podría haber Superclásico

Tras la victoria ante Aldosivi, River quedó cerca de asegurarse el cuarto lugar, aunque podría bajar hasta el quinto o el sexto si es que Belgrano y Barracas Central golean en sus partidos de esta última fecha. En cambio, Boca podría ser el líder de la Zona A, aunque también podría quedar segundo, tercero o cuarto.

  • Para Superclásico en octavos: Boca 3° – River 6° | Boca 4° – River 5°.
  • Para Superclásico en cuartos: Boca 1° – River 4°
  • Para Superclásico en semifinales: Boca 1° – River 6° | Boca 3° – River 4° | Boca 2° – River 5°
  • Para Superclásico en la final: Boca 1° – River 5° | Boca 3° – River 5° | Boca 2° – River 4° | Boca 2° – River 6° | Boca 4° – River 4° | Boca 4° – River 6°
El Xeneize se quedó con el último Superclásico. (Foto: Getty)

El Xeneize se quedó con el último Superclásico. (Foto: Getty)

Cómo son las llaves de Playoffs

Lado izquierdo

1°A – 8°B
4°B – 5°A

2°B – 7°A
3°A – 6°B

Lado derecho

1°B – 8°A
4°A – 5°B

2°A – 7°B
3°B – 6°A

La tabla del Torneo Clausura 2026

Datos clave

  • River Plate casi 4° de la Zona B tras su victoria contra Aldosivi.
  • Boca Juniors define su posición de Playoffs el sábado ante Defensa y Justicia.
  • Superclásico en cuartos de final si Boca clasifica 1° y River 4°.
Agustín Vetere
Agustín Vetere
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones