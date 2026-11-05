Cuándo puede haber Superclásico entre Boca y River en los Playoffs del Torneo Clausura 2026

El Millonario terminó su participación en la instancia regular y aguarda por la conformación del cuadro.

Comenzó la Fecha 16 del Torneo Clausura 2026 y, poco a poco, se va definiendo el cuadro de Playoffs. River Plate hizo su trabajo este jueves al derrotar a Aldosivi en Mar del Plata y quedó muy cerca de asegurar la cuarta posición de la Zona B, aunque restan definir detalles.

En el horizonte, Boca Juniors jugará el sábado ante Defensa y Justicia en La Bombonera para intentar conquistar la Tabla Anual, pero también para definir su posición en los Playoffs. Por eso, el panorama está abierto y podría haber Superclásico incluso en octavos de final.

Los escenarios en los que podría haber Superclásico

Tras la victoria ante Aldosivi, River quedó cerca de asegurarse el cuarto lugar, aunque podría bajar hasta el quinto o el sexto si es que Belgrano y Barracas Central golean en sus partidos de esta última fecha. En cambio, Boca podría ser el líder de la Zona A, aunque también podría quedar segundo, tercero o cuarto.

Para Superclásico en octavos : Boca 3° – River 6° | Boca 4° – River 5°.

: Boca 3° – River 6° | Boca 4° – River 5°. Para Superclásico en cuartos : Boca 1° – River 4°

: Boca 1° – River 4° Para Superclásico en semifinales : Boca 1° – River 6° | Boca 3° – River 4° | Boca 2° – River 5°

: Boca 1° – River 6° | Boca 3° – River 4° | Boca 2° – River 5° Para Superclásico en la final: Boca 1° – River 5° | Boca 3° – River 5° | Boca 2° – River 4° | Boca 2° – River 6° | Boca 4° – River 4° | Boca 4° – River 6°

El Xeneize se quedó con el último Superclásico. (Foto: Getty)

Cómo son las llaves de Playoffs

Lado izquierdo

1°A – 8°B

4°B – 5°A

2°B – 7°A

3°A – 6°B

Lado derecho

1°B – 8°A

4°A – 5°B

2°A – 7°B

3°B – 6°A

La tabla del Torneo Clausura 2026

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