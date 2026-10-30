Alineaciones de Huracán y Tigre para el duelo de la fecha 15 del Torneo Clausura

Huracán y Tigre se enfrentan este viernes 30 de octubre en el Estadio Tomas Adolfo Duco por el Torneo Clausura. Las formaciones probables de los dos equipos.

Huracán recibe a Tigre este viernes 30 de octubre desde las 19:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura, se disputará en el Estadio Tomas Adolfo Duco. Huracán viene de caer 0-2 ante Rosario Central y acumula 3 derrotas en sus últimos 3 partidos. Tigre viene de caer 0-1 ante Atlético Tucumán y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

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