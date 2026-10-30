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Torneo Clausura

Alineaciones de Huracán y Tigre para el duelo de la fecha 15 del Torneo Clausura

Huracán y Tigre se enfrentan este viernes 30 de octubre en el Estadio Tomas Adolfo Duco por el Torneo Clausura. Las formaciones probables de los dos equipos.

Huracan vs. Tigre, Torneo Clausura
Huracan vs. Tigre, Torneo Clausura

Huracán recibe a Tigre este viernes 30 de octubre desde las 19:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura, se disputará en el Estadio Tomas Adolfo Duco. Huracán viene de caer 0-2 ante Rosario Central y acumula 3 derrotas en sus últimos 3 partidos. Tigre viene de caer 0-1 ante Atlético Tucumán y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Huracán y Tigre

Huracán (4-3-3): Hernán Galíndez, Lucas Blondel, Fabio Pereyra, Máximo Palazzo, César Ibáñez, Emmanuel Ojeda, Leonardo Gil, Facundo Waller, Facundo Kalinger, Juan Bisanz, Óscar Cortés. DT: Diego Martínez.

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Tigre (4-4-2): Felipe Zenobio, Martín Garay, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Federico Álvarez, Jabes Saralegui, Santiago González, Bruno Leyes, Santiago López, Jerónimo Dómina, Ignacio Russo Cordero.

Bajas y ausentes de Huracán y Tigre

Huracán:

  • Ignacio Campo (tobillo fracturado)

Tigre:

  • Nicolás Dubersarsky (lesión en el pie; vuelve a fines de noviembre de 2026)
  • Ramón Arias (lesión de rodilla; vuelve a fines de octubre de 2026)
  • Simón Rivero (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a principios de noviembre de 2026)

La previa de Huracán y Tigre: todo lo que hay que saber

  • Día: viernes 30 de octubre
  • Hora: 19:00 (hora de Argentina)
  • Estadio: Estadio Tomas Adolfo Duco
  • Historial: 25 cruces — Huracán ganó 12, Tigre ganó 9 y empataron 4
  • Último antecedente: 21/04/2026: Tigre 1-1 Huracán
  • Próximo partido de Huracán: vs. Argentinos Juniors, domingo 8 de noviembre
  • Próximo partido de Tigre: vs. Sarmiento, domingo 8 de noviembre
Redacción Bolavip
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