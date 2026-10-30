Alineaciones de Huracán y Tigre para el duelo de la fecha 15 del Torneo Clausura

Huracán recibe a Tigre este viernes 30 de octubre desde las 19:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura, se disputará en el Estadio Tomas Adolfo Duco. Huracán viene de caer 0-2 ante Rosario Central y acumula 3 derrotas en sus últimos 3 partidos. Tigre viene de caer 0-1 ante Atlético Tucumán y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Huracán y Tigre
Huracán (4-3-3): Hernán Galíndez, Lucas Blondel, Fabio Pereyra, Máximo Palazzo, César Ibáñez, Emmanuel Ojeda, Leonardo Gil, Facundo Waller, Facundo Kalinger, Juan Bisanz, Óscar Cortés. DT: Diego Martínez.
Tigre (4-4-2): Felipe Zenobio, Martín Garay, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Federico Álvarez, Jabes Saralegui, Santiago González, Bruno Leyes, Santiago López, Jerónimo Dómina, Ignacio Russo Cordero.
Bajas y ausentes de Huracán y Tigre
Huracán:
- Ignacio Campo (tobillo fracturado)
Tigre:
- Nicolás Dubersarsky (lesión en el pie; vuelve a fines de noviembre de 2026)
- Ramón Arias (lesión de rodilla; vuelve a fines de octubre de 2026)
- Simón Rivero (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a principios de noviembre de 2026)
La previa de Huracán y Tigre: todo lo que hay que saber
- Día: viernes 30 de octubre
- Hora: 19:00 (hora de Argentina)
- Estadio: Estadio Tomas Adolfo Duco
- Historial: 25 cruces — Huracán ganó 12, Tigre ganó 9 y empataron 4
- Último antecedente: 21/04/2026: Tigre 1-1 Huracán
- Próximo partido de Huracán: vs. Argentinos Juniors, domingo 8 de noviembre
- Próximo partido de Tigre: vs. Sarmiento, domingo 8 de noviembre