Alineaciones de Barracas Central y Argentinos Juniors por la Fecha 8 del Torneo Clausura 2026

El Guapo y el Bicho se encuentran frente a frente con el objetivo en común de cosechar tres puntos muy importantes.

Este lunes, en el marco de la Fecha 8 del Torneo Clausura 2026 de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina, Barracas Central y Argentinos Juniors se encuentran frente a frente con el Estadio Claudio Tapia como testigo y como escenario.

Cabe destacar que el combinado local arriba a este espectáculo acumulando nada más ni nada menos que cuatro partidos sin conocer la victoria en el certamen doméstico: 0-2 vs. Gimnasia y Esgrima La Plata, 0-1 vs. Rosario Central, 1-2 vs. Platense y 0-0 vs. Tigre.

Por su parte, el Bicho goza de muy buena salud: líder en el Grupo B del Torneo Clausura y puntero también de la tabla anual, aunque compartiendo con Independiente Rivadavia de Mendoza. Además, los de Nico Diez llevan dos partidos sin derrotas.

Las formaciones de Barracas Central vs. Argentinos Juniors

Barracas Central: Marcelo Miño; Nicolás Demartini, Kevin Jappert, Yonatthan Rak, Rafael Barrios, Rodrigo Insúa; Dardo Miloc, Iván Tapia, Tomás Porra; Norberto Briasco y Jhonatan Candia.

Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Kevin Coronel, Franco Paredes, Francisco Álvarez, Sebastián Prieto; Hernán López Muñoz, Kevin Gutiérrez, Nicolás Oroz; Iván Morales, Tomás Molina y Gastón Verón.

La previa de Barracas vs. Argentinos

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Las posiciones del Torneo Clausura