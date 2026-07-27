El comunicado de Barracas Central tras la denuncia contra Gonzalo Morales: “Colaborando con las autoridades”

La expareja del futbolista lo acusó públicamente de agresión física, psicológica y verbal. Además, ya lo hizo ante la Justicia.

El sábado por la noche, Barracas Central venció 1-0 a River por la primera fecha del Torneo Clausura 2026, lo que significó una victoria histórica. Sin embargo, horas más tarde y a través de las redes sociales, Gonzalo Morales fue denunciado públicamente por violencia de género. De esta manera, la institución emitió un comunicado al respecto.

La realidad marca que, después de ser el héroe de la jornada por haber marcado el gol ante el Millonario, su expareja lo acusó en su cuenta de Instagram. Con un extenso descargo y varias imágenes como pruebas sobre lo sucedido, Karen manifestó que sufrió agresión física, psicológica y verbal. Además, confirmó que realizó la denuncia formal ante la Justicia.

Lo cierto es que, a través de sus principales plataformas digitales, el Guapo se expresó de manera formal sobre la acusación contra su futbolista. “El Club Atlético Barracas Central informa que está al tanto de los hechos de público conocimiento que involucran al futbolista Gonzalo Morales“, expresó la institución rojiblanca en las redes sociales.

Lejos de menospreciar lo sucedido, se puso a disposición de la Justicia. “Una vez que se confirme la existencia de una denuncia formal y se tome conocimiento de las actuaciones correspondientes, se pondrá a derecho y adoptará las medidas institucionales que resulten pertinentes“, sostiene el comunicado oficial que emitió el elenco barraqueño.

Gonzalo Morales, autor del gol de Barracas Central ante River Plate.

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Cabe resaltar que en el posteo que hizo público Karen, escribió: “Ninguna otra mujer tenga que pasar por lo mismo”. A su vez, un dato importante a tener en cuenta es que la publicación contiene fotos de sus moretones y cicatrices, lo que sería una prueba contundente. Por otro lado, recopiló chats con Morales y su madre, que serían claves en la investigación.

El comunicado de Barracas Central sobre Gonzalo Morales

“El Club Atlético Barracas Central informa que está al tanto de los hechos de público conocimiento que involucran al futbolista Gonzalo Morales.

La institución manifiesta su más enérgico rechazo a toda forma de violencia de género y reafirma su compromiso con el respeto, la igualdad, la integridad y los valores que deben regir dentro y fuera del ámbito deportivo.

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Asimismo, el club se encuentra siguiendo de cerca la evolución de la situación y, una vez que se confirme la existencia de una denuncia formal y se tome conocimiento de las actuaciones correspondientes, se pondrá a derecho y adoptará las medidas institucionales que resulten pertinentes, colaborando con las autoridades competentes en todo aquello que resulte necesario.

Barracas Central actuará con la responsabilidad, la prudencia y el compromiso que las circunstancias requieren, siempre en resguardo de los principios y valores que representa la institución”.

COMUNICADO OFICIAL



El Club Atlético Barracas Central informa que está al tanto de los hechos de público conocimiento que involucran al futbolista Gonzalo Morales.



La institución manifiesta su más enérgico rechazo a toda forma de violencia de género y reafirma su compromiso con… pic.twitter.com/yvyg8F1JAo — Club Atlético Barracas Central (@barracascentral) July 27, 2026