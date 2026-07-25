El entrenador del Guapo analizó el triunfo en el Monumental y explicó cuál fue, a su entender, la diferencia entre ambos equipos.

River volvió acumular un nuevo golpe de nocaut al perder en el debut del Torneo Clausura contra Barracas Central en el Monumental, donde además se retiró bajo una fuerte silbatina de sus hinchas. Y mientras el Millonario no tuvo conferencia de prensa por la ausencia de Ariel Broggi -quien dirigió al equipo debido a la suspensión de Coudet-, algunas de las explicaciones sobre lo que ocurrió en Núñez llegaron desde el banco visitante.

El encargado de analizarlas fue Damián Ayude, entrenador del Guapo. Porque en medio de la satisfacción por la victoria, explicó cuál fue la diferencia que podría haber derivado en el baldazo de agua fría para River. “La clave fue desear ganar más que el rival“, resumió en diálogo con ESPN sobre el mérito de su equipo, antes de profundizar en la mentalidad con la que afrontaron el encuentro.

“Siempre tenemos ilusión de ganar, trabajamos para eso. Sabíamos que veníamos a una cancha difícil contra un rival de jerarquía enorme, pero trabajamos para ganar con nuestras herramientas. Creo que la clave fue desear ganar más que el rival”, comenzó.

Luego, Ayude amplió esa idea y aseguró que la convicción fue determinante para imponerse frente a un rival repleto de figuras. “Desearlo más que el rival es soñar en grande, saber que enfrentábamos a referentes dentro y fuera de la cancha, incluido el cuerpo técnico. Teníamos que desearlo. Cada pelota era muy importante y los chicos lo entendieron“, sostuvo.

✍️ La palabra de Damián Ayude, DT de Barracas Central, tras lograr un histórico triunfo frente a River en el Monumental. Esto le dijo a Bolavip. pic.twitter.com/2TZBeNFyYr — Bolavip Argentina (@BolavipAr) July 26, 2026

En ese sentido, reconoció que la diferencia de calidad en los planteles lo llevó adaptarse a un estilo de juego sumamente pragmático. “A uno le gustaría tener más la pelota, pero esto es parte de nuestro fútbol y hay que trabajar cada cosa. Hoy la humildad y el trabajo hecho en la pretemporada nos premiaron”, expresó.

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Además, explicó el plan que diseñó para intentar neutralizar a River y valoró la manera en que sus futbolistas lo llevaron adelante durante los 90 minutos. “River tiene una jerarquía increíble: cuatro jugadores de selección, campeones y subcampeones del mundo… Sabíamos que era complejo por el caudal de variantes que tienen para lastimar siempre y sabíamos que íbamos a trabajar mucho más la parte defensiva que la ofensiva”, reconoció.

Y cerró: “Hicimos hincapié en la marca, en estar cerrados, ganar las divididas y que no nos entren por dentro. Creo que golpeamos en el momento justo y salió un poco lo que habíamos pensado”. Un planteo que le permitió a Barracas consiguió su primer triunfo en el Monumental y profundizó el difícil presente de un River que volvió a irse reprobado por su gente.