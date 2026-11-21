El delantero paraguayo cumplió el objetivo de la decena de goles y ahora el Fortín debe hacer uso de la opción de compra obligatoria por el 75% del pase.

Vélez Sarsfield se convirtió en el primer equipo clasificado a los cuartos de final del Torneo Clausura 2026 luego de vencer por penales a Belgrano en el Estadio José Amalfitani. Uno de los goleadores de la noche fue Ronaldo Martínez, quien a raíz de ese tanto se aseguró su estadía en el Fortín.

El delantero paraguayo se encuentra a préstamo desde Talleres, dueño del 50% de su pase (el otro 50% le pertenece al jugador). Sin embargo, cuando firmó por Vélez se pactó una obligación de compra por el 75% del pase si Ronaldo alcanzaba los 10 goles con la V azulada.

🚨 #Velez se asegura a Ronaldo Martínez



📍El goleador 🇵🇾 cumplió los objetivos: 10 goles con la camiseta de #CAVS



👉Una vez efectuada la compra, US$2.3M el 75% , ✍️ por tres años. pic.twitter.com/3GMzqgOmac — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) November 21, 2026

Precisamente esta noche de viernes llegó a esa cifra y ahora Vélez está obligado a pagar 2.3 millones de dólares por el porcentaje antes mencionado. Ahora bien, un dato no menor es que hay un plazo y condiciones para el pago. Si no se respetan, Talleres puede reclamarlo.

El golazo de Ronaldo Martínez en Vélez vs. Belgrano

GOLAZO Y BAILECITO DE RONALDO MARTÍNEZ



El delantero de Vélez giró y la colgó del ángulo para poner el 1-1 ante Belgrano.



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Además de su gran gol para el 1-1 parcial, Ronaldo Martínez también convirtió su penal en la tanda con un ajustado remate al ángulo superior derecho. No obstante, la gran figura de los penales fue Tomás Marchiori con sus tres atajadas.