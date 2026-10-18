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Torneo Clausura

Alineaciones de Estudiantes y San Lorenzo para el duelo de la Fecha 13 del Torneo Clausura 2026

El Pincha y el Ciclón se encuentran frente a frente en La Plata buscando tres puntos realmente importantes en el Clausura.

Estudiantes y San Lorenzo, frente a frente.
© 0221Estudiantes y San Lorenzo, frente a frente.

Este domingo, en el marco de la Fecha 13 del Torneo Clausura 2026 de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina, Estudiantes de La Plata y San Lorenzo de Almagro se encuentran frente a frente con el Estadio UNO como testigo y como escenario.

Cabe destacar que el equipo comandado estratégicamente por Alexander Medina llega a este partido con la cabeza puesta en la Copa Libertadores de América, puesto que viene de empatar 0-0 como local de Flamengo y el próximo jueves lo visitará en Brasil.

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Paralelamente, el Ciclón, nuevamente con Rubén Darío Insúa como director técnico, logró recuperarse de un momento complejo, el fin de semana pasado, cuando superó ajustadamente a Deportivo Riestra en el Nuevo Gasómetro. Sin embargo, debe seguir sumando.

Probables formaciones de Estudiantes y San Lorenzo

ESTUDIANTES: Fabricio Iacovich; Eric Meza, Leandro González Pirez, Tomás Palacios, Joaquín Pereyra; Bautista Kociubinski, José Sosa, Miguel Ángel Monsalve; Joaquín Correa, Adolfo Gaich, Edwuin Cetré.

SAN LORENZO: José Devecchi; Danilo Arboleda, Guzmán Corujo, Emiliano Amor; Nicolás Tripichio, Gonzalo Alassia, Facundo Gulli, Teo Rodríguez Pagano; Facundo Farías; Agustín Ladstatter, Rodrigo Auzmendi.

La previa de Estudiantes vs. San Lorenzo

Las posiciones del Torneo Clausura

Gabriel Casazza
Gabriel Casazza
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