Alineaciones de Estudiantes y San Lorenzo para el duelo de la Fecha 13 del Torneo Clausura 2026

El Pincha y el Ciclón se encuentran frente a frente en La Plata buscando tres puntos realmente importantes en el Clausura.

Este domingo, en el marco de la Fecha 13 del Torneo Clausura 2026 de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina, Estudiantes de La Plata y San Lorenzo de Almagro se encuentran frente a frente con el Estadio UNO como testigo y como escenario.

Cabe destacar que el equipo comandado estratégicamente por Alexander Medina llega a este partido con la cabeza puesta en la Copa Libertadores de América, puesto que viene de empatar 0-0 como local de Flamengo y el próximo jueves lo visitará en Brasil.

Paralelamente, el Ciclón, nuevamente con Rubén Darío Insúa como director técnico, logró recuperarse de un momento complejo, el fin de semana pasado, cuando superó ajustadamente a Deportivo Riestra en el Nuevo Gasómetro. Sin embargo, debe seguir sumando.

Probables formaciones de Estudiantes y San Lorenzo

ESTUDIANTES: Fabricio Iacovich; Eric Meza, Leandro González Pirez, Tomás Palacios, Joaquín Pereyra; Bautista Kociubinski, José Sosa, Miguel Ángel Monsalve; Joaquín Correa, Adolfo Gaich, Edwuin Cetré.

SAN LORENZO: José Devecchi; Danilo Arboleda, Guzmán Corujo, Emiliano Amor; Nicolás Tripichio, Gonzalo Alassia, Facundo Gulli, Teo Rodríguez Pagano; Facundo Farías; Agustín Ladstatter, Rodrigo Auzmendi.

La previa de Estudiantes vs. San Lorenzo

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Las posiciones del Torneo Clausura