Alineaciones de Vélez y San Lorenzo para el duelo de la fecha 15 del Torneo Clausura

El Fortín y el Ciclón se verán las caras este sábado a partir de las 19.15 horas en el Estadio José Amalfitani.

Vélez Sarsfieldrecibe a San Lorenzo este sábado 31 de octubre desde las 19:15 horas en el José Amalfitani, en un encuentro crucial que da continuidad a la fecha 15 del Torneo Clausura 2026.

El Fortín busca sumar de a tres ya que pretende mantenerse como escolta de Instituto en la Zona A del Torneo Clausura, pero también porque quiere llegar a los 58 puntos en la Tabla Anual para quedar segundo -detrás de Rosario Central- a la espera de los partidos de Boca y Argentinos Juniors, que cuentan con 57 unidades en dicha clasificación.

Por su parte, el Ciclón atraviesa una realidad compleja en lo institucional, pero con aspiraciones en el Clausura. Los de Boedo están novenos en la tabla de la Zona A del Clausura con 18 unidades y de ganar se metería parcialmente en zona de clasificación a Playoffs.

Las probables alineaciones de Vélez y San Lorenzo

Vélez: Tomás Marchiori; Joaquín García, Thiago Silvero, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Claudio Baeza, Lucas Robertone; Matías Pellegrini, Manuel Lanzini, Juan Cruz Policella; Ronaldo Martínez. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Guillermo Barros Schelotto. (Foto: Prensa Vélez)

San Lorenzo: José Devecchi; Guzmán Corujo, Danilo Arboleda, Emiliano Amor; Nicolás Tripichio, Facundo Gulli, Martín Río o Nahuel Arias, Teo Rodríguez Pagano; Facundo Farías, Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. DT: Rubén Darío Insua.

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Rubén Insúa. (Foto: Prensa San Lorenzo).

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