Vélez vs. San Lorenzo por el Clausura: ¡El Fortín se acerca al gol!

El Fortín recibe al Ciclón en un partidazo de la fecha 15 del Clausura. Seguí acá el minuto a minuto.

Vélez Sarsfield recibe a San Lorenzo este sábado 31 de octubre desde las 19:15 horas en el José Amalfitani, en un encuentro crucial que da continuidad a la fecha 15 del Torneo Clausura 2026.

Uno de los partidos más picantes entre conjuntos porteños tendrá lugar en Liniers, donde los de Guillermo Barros Schelotto buscarán seguir bien arriba en la tabla anual, mientras que el Ciclón se juega su anteúltima bala para clasificar a playoffs.

El partido se podrá ver mediante TNT Sports y en BOLAVIP podrás seguir el minuto a minuto.

Minuto a minuto de Vélez – San Lorenzo

El cruce entre Guillermo y los árbitros en la previa del partido.

¿QUÉ PASÓ ENTRE GUILLERMO Y LOS ÁRBITROS?



El entrenador de Vélez y una curiosidad con los jueces en la previa del encuentro ante San Lorenzo.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/4ouJgr49yb — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 31, 2026

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Las alineaciones de Vélez y San Lorenzo

Vélez: Tomás Marchiori; Joaquín García, Thiago Silvero, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Claudio Baeza, Lucas Robertone; Matías Pellegrini, Manuel Lanzini, Juan Cruz Policella; Ronaldo Martínez. DT: Guillermo Barros Schelotto.

San Lorenzo: José Devecchi; Nahuel Airas, Guzmán Corujo, Danilo Arboleda, Emiliano Amor, Teo Rodríguez Pagano; Nicolás Tripichio, Facundo Gulli; Facundo Farías, Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. DT: Rubén Darío Insua.

La previa de Vélez – San Lorenzo