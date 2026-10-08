Alineaciones de Gimnasia y Atlético Tucumán por la Torneo Clausura: formaciones probables

Se viene Gimnasia vs. Atlético Tucumán este viernes 9 de octubre en el Estadio Juan Carmelo Zerillo desde las 18:00 hora de Argentina por la Torneo Clausura: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Bajas y ausentes de Gimnasia y Atlético Tucumán
Gimnasia:
- Facundo Lencioni (lesión en el pie; vuelve a principios de octubre de 2026)
- Tomás O'Connor (desgarro; vuelve en 1-2 semanas)
- Germán Conti (lesión; vuelve en unas semanas)
- Juan Cortazzo (lesión isquiotibial; vuelve a mediados de octubre de 2026)
- Gonzalo Errecalde (lesión de tobillo; vuelve a mediados de octubre de 2026)
- Jeremias Merlo (lesión isquiotibial; vuelve a mediados de octubre de 2026)
- Franco Saavedra (rotura de ligamentos cruzados)
- Imanol González (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a fines de noviembre de 2026)
- Ignacio Sabatini (expulsión; vuelve en 1 fecha)
- Luciano Cingolani (ausencia)
Atlético Tucumán:
- Leandro Diaz (lesión muscular; vuelve en 1-2 semanas)
- Alexis Canelo (lesión muscular; vuelve en 1-2 semanas)
- Martin Benitez (lesión en el gemelo; vuelve a mediados de octubre de 2026)
- Kevin Ortiz (lesión muscular; vuelve en 1-2 semanas)
- Gastón Suso (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a mediados de enero de 2027)
Cómo llegan Gimnasia y Atlético Tucumán
Gimnasia viene de empatar 1-1 con Independiente Rivadavia y acumula 3 empates en sus últimos 3 partidos.
Atlético Tucumán viene de caer 2-3 ante Barracas Central y acumula 3 derrotas en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Gimnasia y Atlético Tucumán
Gimnasia (4-2-3-1): Nelson Insfran, Pedro Silva Torrejón, Enzo Martinez, Renzo Giampaoli, Bautista Barros Schelotto, Ignacio Fernandez, Ignacio Miramon, Mateo Seoane, Agustín Auzmendi, Lucas Janson, Maximiliano Zalazar. DT: Ariel Pereyra.
Atlético Tucumán (4-2-3-1): Luis Ingolotti, Ignacio Galván, Luciano Vallejo, Gianluca Ferrari, Leonel Di Plácido, Franco Nicola, Lautaro Godoy, Cesar Leonel Vega, Ramiro Ruíz Rodríguez, Nicolas Lamendola, Renzo Iván Tesuri. DT: Julio Cesar Falcioni.
Suplentes de Gimnasia: Manuel Panaro, Nicolás Barros Schelotto, Harlen Castillo, Augusto Max, Rodrigo Agustín Colazo, Juan Perez, Matias Melluso, Alexis Steimbach, Franco Torres, Marcelo Torres, Juan Cruz Cortazzo, Lucas Lamella.
Suplentes de Atlético Tucumán: Lucas Ramiro Paunero, Maximiliano Villa, Tomás Jung, Julian Fernandez, Ezequiel Ham, Juan Gabriel Rodríguez, Facundo Pimienta, Tomás Durso, Clever Ferreira, Gabriel Carlos Compagnucci, Manuel Brondo, Juan Infante.
La previa de Gimnasia y Atlético Tucumán: todo lo que hay que saber
- Día: viernes 9 de octubre
- Hora: 18:00 (hora de Argentina)
- Estadio: Estadio Juan Carmelo Zerillo
- Historial: 24 cruces — Gimnasia ganó 11, Atlético Tucumán ganó 10 y empataron 3
- Último antecedente: 21/03/2026: Atlético Tucumán 1-0 Gimnasia
- Próximo partido de Gimnasia: vs. Huracán, domingo 18 de octubre
- Próximo partido de Atlético Tucumán: vs. Rosario Central, domingo 18 de octubre