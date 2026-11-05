Dónde ver EN VIVO Gimnasia vs. Belgrano por la fecha 16 del Torneo Clausura: TV y streaming online

Gimnasia recibe a Belgrano este jueves 5 de noviembre desde las 19:15 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la fecha 16 del Torneo Clausura, se disputará en el Estadio Juan Carmelo Zerillo. Gimnasia viene ganando con racha de tres triunfos consecutivos y se metió en la pelea de arriba, algo que pocos le pronosticaban hace un par de meses. Enfrente aparece un Belgrano que necesita cortar la seguidilla de malos resultados antes de que la tabla empiece a pesarle de verdad.
El Lobo quiere seguir prendido a la punta y un triunfo lo deja todavía más cómodo en la pelea. Para Belgrano, en cambio, el partido tiene otro condimento: cortar la mala racha y empezar a sumar antes de que la distancia con los de arriba se haga más difícil de remontar.
La actualidad de ambos equipos
Gimnasia llega de la mejor manera, con tres victorias al hilo que lo instalaron en la tercera posición con 28 puntos en 15 fechos. Lo de visitante ante Estudiantes de Río Cuarto fue el último golpe de un equipo que encontró ritmo y que no para de sumar de local ni de visitante.
Belgrano, en cambio, no logra enderezar el rumbo. Viene de un empate 2-2 ante Barracas Central que cortó una seguidilla de dos derrotas consecutivas, pero el 0-3 sufrido ante River Plate dejó dudas sobre el funcionamiento del equipo. Quinto con 23 puntos, necesita volver a ganar para no perderle pisada a los de arriba.
El historial entre Gimnasia y Belgrano
El historial entre ambos está completamente parejo: de 19 enfrentamientos, Gimnasia ganó 6, Belgrano ganó 6 y hubo 7 empates. En goles también se nota la paridad, aunque Belgrano tiene algo más de efectividad con 26 convertidos contra 21 del Lobo.
En los últimos cruces directos manda Gimnasia, que se quedó con los dos más recientes por 1-0. Antes de esa racha, Belgrano había goleado 3-0 y también ganado 2-0 en dos ocasiones, así que la historia reciente no muestra una tendencia tan marcada como podría pensarse.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|26/04/2026
|Belgrano vs. Gimnasia
|0-1
|Liga Profesional Argentina
|26/08/2024
|Belgrano vs. Gimnasia
|0-1
|Liga Profesional Argentina
|16/04/2023
|Gimnasia vs. Belgrano
|0-2
|Liga Profesional Argentina
|02/11/2018
|Belgrano vs. Gimnasia
|2-0
|Liga Profesional Argentina
|25/11/2017
|Belgrano vs. Gimnasia
|2-0
|Liga Profesional Argentina
|10/12/2016
|Gimnasia vs. Belgrano
|1-1
|Liga Profesional Argentina
|10/04/2016
|Belgrano vs. Gimnasia
|3-0
|Liga Profesional Argentina
|30/05/2015
|Belgrano vs. Gimnasia
|0-1
|Liga Profesional Argentina
|26/08/2014
|Belgrano vs. Gimnasia
|0-0
|Liga Profesional Argentina
|25/02/2014
|Gimnasia vs. Belgrano
|2-2
|Liga Profesional Argentina
Horario del partido
- Argentina: 19:15 hs
Por dónde ver el partido
- Estados Unidos: Fanatiz, ViX
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Aldosivi vs. River Plate — jueves 5 de noviembre, 15:00 hs
- Barracas Central vs. Racing — viernes 6 de noviembre, 15:00 hs
- Independiente vs. Deportivo Riestra — viernes 6 de noviembre, 19:15 hs
- Unión vs. Vélez — viernes 6 de noviembre, 19:15 hs
- San Lorenzo vs. Platense — viernes 6 de noviembre, 19:15 hs
- Tigre vs. Sarmiento — viernes 6 de noviembre, 22:00 hs
- Banfield vs. Atlético Tucumán — viernes 6 de noviembre, 22:00 hs
- Talleres vs. Estudiantes — sábado 7 de noviembre, 15:00 hs
- Gimnasia de Mendoza vs. Independiente Rivadavia — sábado 7 de noviembre, 15:00 hs
- Rosario Central vs. Estudiantes de Río Cuarto — sábado 7 de noviembre, 17:30 hs
- Argentinos Juniors vs. Huracán — sábado 7 de noviembre, 17:30 hs
- Boca Juniors vs. Defensa y Justicia — sábado 7 de noviembre, 17:30 hs
- Instituto vs. Newell's Old Boys — sábado 7 de noviembre, 22:00 hs
- Central Córdoba vs. Lanús — domingo 8 de noviembre, 19:30 hs
En síntesis
- Gimnasia y Belgrano se enfrentan este jueves 5 de noviembre por la fecha 16 del Torneo Clausura.
- El partido se transmitirá por Fanatiz y ViX.
- Gimnasia suma 28 puntos tras vencer a Estudiantes de Río Cuarto, Sarmiento y Huracán.
- Belgrano suma 23 puntos en el torneo.