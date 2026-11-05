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Torneo Clausura

Alineaciones de Gimnasia y Belgrano para el duelo de la fecha 16 del Torneo Clausura

Gimnasia y Belgrano se enfrentan este jueves 5 de noviembre en el Estadio Juan Carmelo Zerillo por el Torneo Clausura. Las formaciones probables de los dos equipos.

Gimnasia La Plata vs. Belgrano de Cordoba, Torneo Clausura
Gimnasia La Plata vs. Belgrano de Cordoba, Torneo Clausura

Gimnasia recibe a Belgrano este jueves 5 de noviembre desde las 19:15 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la fecha 16 del Torneo Clausura, se disputará en el Estadio Juan Carmelo Zerillo. Gimnasia viene de ganarle 2-1 a Estudiantes de Río Cuarto y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos. Belgrano viene de empatar 2-2 con Barracas Central y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Gimnasia y Belgrano

Gimnasia (4-4-2): Harlen Castillo, Renzo Giampaoli, Germán Conti, Enzo Martínez, Matías Melluso, Ignacio Fernández, Ignacio Miramón, Mateo Seoane, Lucas Janson, Agustín Auzmendi, Marcelo Torres. DT: Ariel Pereyra.

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Belgrano (4-2-3-1): Thiago Cardozo, Alcides Benítez, Leonardo Morales, Lisandro López, Federico Ricca, Santiago Longo, Franco Vázquez, Adrián Sánchez, Emiliano Rigoni, Lucas Passerini, Lucas Zelarayán. DT: Ricardo Zielinski.

Bajas y ausentes de Gimnasia y Belgrano

Gimnasia:

  • Gonzalo Errecalde (lesión de tobillo; vuelve a mediados de noviembre de 2026)
  • Jeremías Merlo (lesión isquiotibial; vuelve a fines de noviembre de 2026)
  • Germán Guiffrey (lesión muscular; vuelve en 1-2 semanas)
  • Tomás O'Connor (lesión muscular; vuelve en 1-2 semanas)
  • Bautista Barros Schelotto (luxación de hombro; vuelve a principios de diciembre de 2026)
  • Agustín Colazo (lesión isquiotibial; vuelve a principios de noviembre de 2026)
  • Franco Saavedra (rotura de ligamentos cruzados)
  • Imanol González (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a fines de noviembre de 2026)
  • Alexis Steimbach (ausencia; vuelve en 1 fecha)

Belgrano:

  • Sin bajas por lesión o suspensión.

La previa de Gimnasia y Belgrano: todo lo que hay que saber

  • Día: jueves 5 de noviembre
  • Hora: 19:15 (hora de Argentina)
  • Estadio: Estadio Juan Carmelo Zerillo
  • Historial: 19 cruces — Gimnasia ganó 6, Belgrano ganó 6 y empataron 7
  • Último antecedente: 26/04/2026: Belgrano 0-1 Gimnasia
Redacción Bolavip
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