Alineaciones de Gimnasia y Belgrano para el duelo de la fecha 16 del Torneo Clausura

Gimnasia recibe a Belgrano este jueves 5 de noviembre desde las 19:15 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la fecha 16 del Torneo Clausura, se disputará en el Estadio Juan Carmelo Zerillo. Gimnasia viene de ganarle 2-1 a Estudiantes de Río Cuarto y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos. Belgrano viene de empatar 2-2 con Barracas Central y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Gimnasia y Belgrano
Gimnasia (4-4-2): Harlen Castillo, Renzo Giampaoli, Germán Conti, Enzo Martínez, Matías Melluso, Ignacio Fernández, Ignacio Miramón, Mateo Seoane, Lucas Janson, Agustín Auzmendi, Marcelo Torres. DT: Ariel Pereyra.
Belgrano (4-2-3-1): Thiago Cardozo, Alcides Benítez, Leonardo Morales, Lisandro López, Federico Ricca, Santiago Longo, Franco Vázquez, Adrián Sánchez, Emiliano Rigoni, Lucas Passerini, Lucas Zelarayán. DT: Ricardo Zielinski.
Bajas y ausentes de Gimnasia y Belgrano
Gimnasia:
- Gonzalo Errecalde (lesión de tobillo; vuelve a mediados de noviembre de 2026)
- Jeremías Merlo (lesión isquiotibial; vuelve a fines de noviembre de 2026)
- Germán Guiffrey (lesión muscular; vuelve en 1-2 semanas)
- Tomás O'Connor (lesión muscular; vuelve en 1-2 semanas)
- Bautista Barros Schelotto (luxación de hombro; vuelve a principios de diciembre de 2026)
- Agustín Colazo (lesión isquiotibial; vuelve a principios de noviembre de 2026)
- Franco Saavedra (rotura de ligamentos cruzados)
- Imanol González (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a fines de noviembre de 2026)
- Alexis Steimbach (ausencia; vuelve en 1 fecha)
Belgrano:
- Sin bajas por lesión o suspensión.
La previa de Gimnasia y Belgrano: todo lo que hay que saber
- Día: jueves 5 de noviembre
- Hora: 19:15 (hora de Argentina)
- Estadio: Estadio Juan Carmelo Zerillo
- Historial: 19 cruces — Gimnasia ganó 6, Belgrano ganó 6 y empataron 7
- Último antecedente: 26/04/2026: Belgrano 0-1 Gimnasia