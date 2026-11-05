Alineaciones de Gimnasia y Belgrano para el duelo de la fecha 16 del Torneo Clausura

Gimnasia y Belgrano se enfrentan este jueves 5 de noviembre en el Estadio Juan Carmelo Zerillo por el Torneo Clausura. Las formaciones probables de los dos equipos.

Gimnasia recibe a Belgrano este jueves 5 de noviembre desde las 19:15 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la fecha 16 del Torneo Clausura, se disputará en el Estadio Juan Carmelo Zerillo. Gimnasia viene de ganarle 2-1 a Estudiantes de Río Cuarto y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos. Belgrano viene de empatar 2-2 con Barracas Central y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

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