Alineaciones de Lanús e Independiente para el partido por la Fecha 5 del Torneo Clausura 2026

En La Fortaleza, el Granate y el Rojo se encuentran frente a frente con el objetivo en común de hacerse con tres puntos importantes.

Este lunes, en el marco de la continuidad de la Fecha 5 del Torneo Clausura 2026 de la Copa Profesional de Fútbol de Argentina, Lanús e Independiente se encuentran frente a frente con La Fortaleza como testigo y como escenario. Un partido clave contemplando las aspiraciones de ambos combinados en el certamen doméstico.

No es un detalle menor que el Granate, ya eliminado de la Copa Sudamericana, apuesta todas sus fichas al Torneo Clausura. Los comandados estratégicamente por Mauricio Pellegrino llegan a este compromiso con 6 puntos como consecuencia de 2 victorias y 2 empates.

Por su parte, el Rojo, que transita un cambio de cuerpo técnico con la partida de Gustavo Quinteros y el arribo de Jadson Viera, también cosecha 6 unidades en lo que va del torneo local. Los de Avellaneda arrastran, al igual que sus rivales, 2 triunfos y 2 paridades.

Las probables formaciones de Lanús e Independiente

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, Ronaldo Dejesús, Sasha Marcich; Agustín Cardozo, Felipe Peña Biafore; Eduardo Salvio, Ramiro Carrera, Dylan Aquino; Yoshan Valois.

Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Kevin Lomonaco, Juan Miguel Arrayago, Facundo Zabala; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone; Maximiliano Gutiérrez, Santiago Montiel, Maximiliano Meza; Gabriel Ávalos.

La previa de Lanús vs. Independiente

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Las posiciones del Torneo Clausura