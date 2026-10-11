Alineaciones de San Lorenzo y Deportivo Riestra por la Torneo Clausura: formaciones probables

Actualizado el 11/10/2026 - 03:01hs ART

San Lorenzo y Deportivo Riestra se enfrentan este domingo 11 de octubre por la Torneo Clausura. Las formaciones probables de los dos equipos.

Se viene San Lorenzo vs. Deportivo Riestra este domingo 11 de octubre desde las 14:45 hora de Argentina por la Torneo Clausura: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Bajas y ausentes de San Lorenzo y Deportivo Riestra

San Lorenzo:

Gonzalo Abrego (lesión muscular; vuelve en 1-2 semanas)

Nicolás Blanco (lesión muscular; vuelve en 1-2 semanas)

Nahuel Barrios (rotura de ligamentos cruzados)

Gaston Hernández (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a mediados de noviembre de 2026)

Ezequiel Cerutti (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a mediados de noviembre de 2026)

Manuel Insaurralde (expulsión; vuelve en 1 fecha)

Deportivo Riestra:

Sin bajas por lesión o suspensión.

Cómo llegan San Lorenzo y Deportivo Riestra

San Lorenzo viene de caer 0-3 ante Defensa y Justicia y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Deportivo Riestra viene de empatar 1-1 con Central Córdoba y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de San Lorenzo y Deportivo Riestra

San Lorenzo (3-5-2): Jose Devecchi, Emiliano Amor, Danilo Arboleda, Alejo Cordoba, Facundo Farias, Nicolas Tripichio, Teo Pagano, Facundo Gulli, Gonzalo Alassia, Rodrigo Auzmendi, Alexis Cuello. DT: Rubén Darío Insúa.

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Deportivo Riestra (4-4-2): Ignacio Arce, Mariano Bracamonte, Cristian Ignacio Paz, Juan Cruz Randazzo, Nicolas Sansotre, Yonatan Goitia, Milton Aarón Céliz, Pablo Monje, Braian Sanchez, Agustin Graneros, Antony Alonso. DT: Guillermo Duró.

Suplentes de San Lorenzo: Mathias de Ritis, Mauricio Cardillo, Ignacio Perruzzi, Guzmán Corujo Bríccola, Matías Reali, Juan Cruz Rattalino Arana, Agustin Ladstatter, Diego Herazo, Facundo Altamirano, Gustavo Del Prete, Juan Pablo Álvarez, Ezequiel Herrera, Franco Lorenzón, Martín Río, Daniel Herrera, Uriel Ojeda, Enzo Salas.

Suplentes de Deportivo Riestra: Carlos Quintana, Eric Tovo, Pedro David Ramírez, Ignacio Gariglio, Nicolas Benegas, Alexander Díaz, Rodrigo Gallo, Nicolas Watson, Ángel Azul Almada, Tomas Gonzalez, Marino Arzamendia, Gabriel Obredor.

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