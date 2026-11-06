Alineaciones de San Lorenzo y Platense para el duelo de la fecha 16 del Torneo Clausura

El Ciclón recibe al Calamar en un atractivo duelo de la última fecha del Clausura.

San Lorenzo recibe a Platense este viernes desde las 19:15 horas en el Estadio Pedro Bidegain, en un duelo definitorio correspondiente a la fecha 16 de la Zona A del Torneo Clausura 2026.

El Ciclón, dirigido por Ruben Darío Insua, se juega su última gran ficha ante su gente para meterse en los playoffs, mientras que el Calamar viaja al Bajo Flores sabiendo que depende de muchos resultados para meterse a los octavos de final y con la cabeza puesta en la gran final de la Copa Argentina.

Las probables alineaciones de San Lorenzo y Platense

San Lorenzo: José Devecchi; Guzmán Corujo, Danilo Arboleda, Emiliano Amor; Nicolás Tripichio, Martín Río, Facundo Gulli, Teo Rodríguez Pagano; Facundo Farías, Agustín Ladstatter; Alexis Cuello. DT: Rubén Darío Insúa.

Platense: Juan Pablo Cozzani; Agustín Lagos (o Juan Ignacio Saborido), Ignacio Vázquez, Víctor Cuesta, Tomás Silva; Pablo Ferreira, Iván Gómez; Guido Mainero, Franco Zapiola (o Bautista Merlini), Kevin Retamar; Bruno Sepúlveda (o Gonzalo Lencina). DT: Martín Palermo.

La previa de San Lorenzo y Platense: todo lo que tenés que saber