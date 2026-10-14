¿Juega Thiago Almada? Alineaciones de Sarmiento vs. River por el Torneo Clausura 2026

Por el partido adeudado de la Fecha 11 del certamen doméstico, el Verde y el Millonario se encuentran frente a frente en Junín.

Este miércoles, en el marco de un partido adeudado correspondiente a la Fecha 11 del Torneo Clausura 2026 de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina, Sarmiento de Junín y River Plate se encuentran frente a frente con el Estadio Eva Perín de dicha ciudad bonaerense como testigo y como escenario.

Cabe destacar que el conjunto anfirión, comandado estratégicamente por Facundo Sava, es una de las grandes sorpresas de la presente edición del certamen doméstico. Es que se posiciona en la parte alta de la tabla de posiciones y viene de superar a Aldosivi, en Mar del Plata, por 3-1.

Por su parte, el Millonario, todavía con el interinato de Leonardo Ponzio en acción, viene diagramando un andar bastante irregular, aunque está peleando por meterse en los octavos de final del Torneo Clausura y paralelamente en la Libertadores o en la Sudamericana del año que viene.

Probables formaciones de Sarmiento y River

SARMIENTO: Thyago Ayala; Santiago Salle, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde, Lucas Suárez; Julián Contrera, Cristian Zabala, Elián Giménez, Julián Mavilla; Jhon Rentería y Junior Marabel.

RIVER: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Fausto Vera, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Sebastián Driussi.

La previa de Sarmiento vs. River

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La tabla del Torneo Clausura