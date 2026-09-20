Alineaciones de Platense vs. Newell’s por la Fecha 10 del Torneo Clausura 2026

Este domingo, en el marco de la Fecha 10 del certamen doméstico argentino, el Calamar y la Lepra miden fuerzas en Vicente López.

Continúa desarrollándose la Fecha 10 del Torneo Clausura 2026 de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina. En medio de ese panorama, este martes, Platense y Newell’s Old Boys de Rosario se encuentran frente a frente con el Estadio Ciudad de Vicente López como testigo.

Por un lado, el Calamar arriba a este espectáculo luego de su eliminación en el marco de la Copa Libertadores de América y naufragando en el fondo de la tabla de posiciones de la Zona A. Por ende, cuenta con la obligación de imponerse para escalar y tomar aire.

Por el otro, la Lepra está peleando de forma contundente para meterse en los octavos de final de la presente edición del certamen doméstico. A su vez, acumula nada más ni nada menos que 5 partidos sin conocer la derrota en el Clausura, con 2 victorias y 3 empates.

Las probables formaciones de Platense y Newell’s

Platense: Juan Pablo Cozzani; Juan Saborido, Ignacio Vázquez, Víctor Cuesta, Tomás Silva; Pablo Ferreira, Martín Barrios; Guido Mainero, Bautista Merlini, Nicolás Retamar; Bruno Sepulveda.

Newell’s: Josué Reinatti; Martín Ortega, Lautaro Giannetti, Lucas Carrizo, Jerónimo Russo; Rodrigo Herrera, Luca Regiardo, Facundo Guch; Walter Mazzantti, Matías Cóccaro y Santiago Solari.

La previa de Platense vs. Newell’s

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Las posiciones del Torneo Clausura 2026