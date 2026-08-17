Alineaciones de Vélez y Defensa y Justicia para el partido por la Fecha 5 del Torneo Clausura 2026

En el Estadio José Amalfitani del barrio porteño de Liniers y bajo la órbita de la continuidad de la Fecha 5 del Torneo Clausura 2026 de la Copa de la Liga Profesional de Argentina, Vélez Sarsfield y Defensa y Justicia se encuentran frente a frente. con el objetivo en común de hacerse con tres puntos importantes para seguir bien arriba.

Cabe destacar que el Fortín, comandado estratégicamente por Guillermo Barros Schelotto, llega a este partido siendo el único invicto que le queda a la actual edición del certamen doméstico. Si el combinado anfitrión gana, superará la línea de Instituto de Córdoba y será el único puntero de la Zona A.

Por su parte, el Halcón de Florencio Varela también llega a este encuentro en medio de un contexto realmente favorable. Sucede que la escuadra visitante acumula 7 unidades en el Torneo Clausura producto de 2 victorias, 1 empate y 1 derrota en sus primeros 4 cotejos.

Las probables formaciones de Vélez y Defensa y Justicia

Vélez: Tomás Marchiori; Joaquín García, Thiago Silvero, Emanuel Mammana, Elías Gómez; Lucas Robertone, Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro; Matías Pellegrini, Dilan Godoy y Manuel Lanzini.

Defensa y Justicia: Matías Borgogno; David Martínez, Damián Fernández, Fernando Román Villalba, Ayrton Portillo; Santiago Sosa, César Pérez; David Barbona, Juan Manuel Gutiérrez, Agustín Hausch; Leandro Fernández.

La previa de Vélez vs. Defensa y Justicia

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Las posiciones del Torneo Clausura