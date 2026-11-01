Siguen las buenas noticias para Franco Colapinto. El piloto argentino cortó una sequía de cuatro carreras sin puntos en el Gran Premio de México 2026 de la Fórmula 1 y ahora se confirmó que ganó una posición extra por una penalización contra Oscar Piastri.
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El piloto australiano de McLaren provocó un accidente contra Arvid Lindbald y los comisarios le aplicaron un castigo de 10 segundos. De esta manera, Colapinto superó a Piastri en la clasificación final y pasó de P8 a P7. Es decir, sumó seis puntos en lugar de cuatro.
El accidente entre Oscar Piastri y Arvid Lindblad
Lindblad and Piastri collide in dramatic fashion! 😮💥— Formula 1 (@F1) November 1, 2026
This incident brought out the Safety Car in Mexico ⚠️#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/iVhCoGTgYC
Así quedó el Top 10 del GP de México tras la sanción de Piastri
- Max Verstappen (Red Bull) | 25 puntos
- Lewis Hamilton (Ferrari) | 18 puntos
- Kimi Antonelli (Mercedes) | 15 puntos
- Charles Leclerc (Ferrari) | 12 puntos
- Lando Norris (McLaren) | 10 puntos
- George Russell (Mercedes) | 8 puntos
- Franco Colapinto (Alpine) | 6 puntos
- Liam Lawson (Racing Bulls) | 4 puntos
- Pierre Gasly (Alpine) | 2 puntos
- Gabriel Bortoleto (Audi) | 1 punto
Tabla de posiciones del Mundial de Pilotos 2026 actualizada
- Kimi Antonelli (Mercedes) – 380 puntos
- Max Verstappen (Red Bull) – 261 puntos
- Lewis Hamilton (Ferrari) – 259 puntos
- George Russell (Mercedes) – 250 puntos
- Charles Leclerc (Ferrari) – 245 puntos
- Lando Norris (McLaren) – 221 puntos
- Oscar Piastri (McLaren) – 144 puntos
- Isack Hadjar (Red Bull) – 105 puntos
- Liam Lawson (Racing Bulls) – 81 puntos
- Pierre Gasly (Alpine) – 44 puntos
- Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 38 puntos
- Franco Colapinto (Alpine) – 33 puntos
- Oliver Bearman (Haas) – 23 puntos
- Nico Hülkenberg (Audi) – 13 puntos
- Gabriel Bortoleto (Audi) – 11 puntos
- Esteban Ocon (Haas) – 7 puntos
- Carlos Sainz (Williams) – 7 puntos
- Fernando Alonso (Aston Martin) – 7 puntos
- Alexander Albon (Williams) – 5 puntos
- Yuki Tsunoda (Racing Bulls) – 1 punto
- Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos
- Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos
- Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos