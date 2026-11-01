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Fórmula 1

P7 confirmado: Colapinto ganó una posición tras la carrera del GP de México

La FIA sancionó a Oscar Piastri por el accidente con Arvid Lindblad y el argentino se vio beneficiado.

Franco Colapinto obtuvo un buen resultado en México
© @AlpineF1TeamFranco Colapinto obtuvo un buen resultado en México

Siguen las buenas noticias para Franco Colapinto. El piloto argentino cortó una sequía de cuatro carreras sin puntos en el Gran Premio de México 2026 de la Fórmula 1 y ahora se confirmó que ganó una posición extra por una penalización contra Oscar Piastri.

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El piloto australiano de McLaren provocó un accidente contra Arvid Lindbald y los comisarios le aplicaron un castigo de 10 segundos. De esta manera, Colapinto superó a Piastri en la clasificación final y pasó de P8 a P7. Es decir, sumó seis puntos en lugar de cuatro.

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El accidente entre Oscar Piastri y Arvid Lindblad

Así quedó el Top 10 del GP de México tras la sanción de Piastri

  1. Max Verstappen (Red Bull) | 25 puntos
  2. Lewis Hamilton (Ferrari) | 18 puntos
  3. Kimi Antonelli (Mercedes) | 15 puntos
  4. Charles Leclerc (Ferrari) | 12 puntos
  5. Lando Norris (McLaren) | 10 puntos
  6. George Russell (Mercedes) | 8 puntos
  7. Franco Colapinto (Alpine) | 6 puntos
  8. Liam Lawson (Racing Bulls) | 4 puntos
  9. Pierre Gasly (Alpine) | 2 puntos
  10. Gabriel Bortoleto (Audi) | 1 punto
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Antonelli campeón: así quedó la tabla de posiciones de la F1 tras el GP de México

Tabla de posiciones del Mundial de Pilotos 2026 actualizada

  1. Kimi Antonelli (Mercedes) – 380 puntos
  2. Max Verstappen (Red Bull) – 261 puntos
  3. Lewis Hamilton (Ferrari) – 259 puntos
  4. George Russell (Mercedes) – 250 puntos
  5. Charles Leclerc (Ferrari) – 245 puntos
  6. Lando Norris (McLaren) – 221 puntos
  7. Oscar Piastri (McLaren) – 144 puntos
  8. Isack Hadjar (Red Bull) – 105 puntos
  9. Liam Lawson (Racing Bulls) – 81 puntos
  10. Pierre Gasly (Alpine) – 44 puntos
  11. Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 38 puntos
  12. Franco Colapinto (Alpine) – 33 puntos
  13. Oliver Bearman (Haas) – 23 puntos
  14. Nico Hülkenberg (Audi) – 13 puntos
  15. Gabriel Bortoleto (Audi) – 11 puntos
  16. Esteban Ocon (Haas) – 7 puntos
  17. Carlos Sainz (Williams) – 7 puntos
  18. Fernando Alonso (Aston Martin) – 7 puntos
  19. Alexander Albon (Williams) – 5 puntos
  20. Yuki Tsunoda (Racing Bulls) – 1 punto
  21. Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos
  22. Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos
  23. Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos
Leandro Barraza
Leandro Barraza
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