La FIA sancionó a Oscar Piastri por el accidente con Arvid Lindblad y el argentino se vio beneficiado.

Siguen las buenas noticias para Franco Colapinto. El piloto argentino cortó una sequía de cuatro carreras sin puntos en el Gran Premio de México 2026 de la Fórmula 1 y ahora se confirmó que ganó una posición extra por una penalización contra Oscar Piastri.

La Fórmula 1 se vive por Disney+

El piloto australiano de McLaren provocó un accidente contra Arvid Lindbald y los comisarios le aplicaron un castigo de 10 segundos. De esta manera, Colapinto superó a Piastri en la clasificación final y pasó de P8 a P7. Es decir, sumó seis puntos en lugar de cuatro.

El accidente entre Oscar Piastri y Arvid Lindblad

Lindblad and Piastri collide in dramatic fashion! 😮💥



This incident brought out the Safety Car in Mexico ⚠️#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/iVhCoGTgYC — Formula 1 (@F1) November 1, 2026

Así quedó el Top 10 del GP de México tras la sanción de Piastri

Max Verstappen (Red Bull) | 25 puntos Lewis Hamilton (Ferrari) | 18 puntos Kimi Antonelli (Mercedes) | 15 puntos Charles Leclerc (Ferrari) | 12 puntos Lando Norris (McLaren) | 10 puntos George Russell (Mercedes) | 8 puntos Franco Colapinto (Alpine) | 6 puntos Liam Lawson (Racing Bulls) | 4 puntos Pierre Gasly (Alpine) | 2 puntos Gabriel Bortoleto (Audi) | 1 punto

Tabla de posiciones del Mundial de Pilotos 2026 actualizada

Kimi Antonelli (Mercedes) – 380 puntos Max Verstappen (Red Bull) – 261 puntos Lewis Hamilton (Ferrari) – 259 puntos George Russell (Mercedes) – 250 puntos Charles Leclerc (Ferrari) – 245 puntos Lando Norris (McLaren) – 221 puntos Oscar Piastri (McLaren) – 144 puntos Isack Hadjar (Red Bull) – 105 puntos Liam Lawson (Racing Bulls) – 81 puntos Pierre Gasly (Alpine) – 44 puntos Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 38 puntos Franco Colapinto (Alpine) – 33 puntos Oliver Bearman (Haas) – 23 puntos Nico Hülkenberg (Audi) – 13 puntos Gabriel Bortoleto (Audi) – 11 puntos Esteban Ocon (Haas) – 7 puntos Carlos Sainz (Williams) – 7 puntos Fernando Alonso (Aston Martin) – 7 puntos Alexander Albon (Williams) – 5 puntos Yuki Tsunoda (Racing Bulls) – 1 punto Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos