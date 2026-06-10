Árbitro lesionado en el Mundial 2026: protocolo FIFA, cuarto árbitro y alternativas reglamentarias

El paso a paso de lo que debe hacer el equipo arbitral si el principal sufre un inconveniente físico.

El arbitraje es uno de los pilares fundamentales de cualquier partido de fútbol, y el Mundial 2026 no será la excepción. Sin embargo, existe un escenario poco frecuente pero real: ¿qué sucede si el árbitro central se lesiona durante el encuentro? La FIFA y la IFAB (International Football Association Board) han establecido protocolos específicos para garantizar que la competencia continúe sin mayores complicaciones, priorizando la continuidad del juego y la seguridad de todos los actores.

Protocolo FIFA ante lesión del árbitro durante un partido

De acuerdo con la Regla 5 de las Leyes del Juego, existe un procedimiento claro cuando el árbitro principal no puede continuar dirigiendo. Si el árbitro no estuviera en condiciones de seguir dirigiendo el partido, este último podrá continuar bajo la supervisión de los demás miembros del equipo arbitral hasta que el balón deje de estar en juego. Esto significa que el juego no se detiene inmediatamente; en cambio, el encuentro prosigue hasta que existe una interrupción natural del flujo de juego.



El tiempo de reacción es fundamental. Una vez que el balón está fuera de juego, ya sea en un saque de meta, lateral o esquina, es el momento ideal para que el cambio arbitral se efectúe. Este sistema garantiza que no se pierda la fluidez del encuentro y respeta el tiempo efectivo de juego, un aspecto crucial en el Mundial 2026, donde se han implementado nuevas reglas para combatir las demoras innecesarias en los partidos.

Facundo Tello tuvo que salir en el repechaje entre RD Congo y Jamaica. (Foto: Getty Images)

El cuarto árbitro: sucesor natural del árbitro central

En competiciones de primer nivel como la Copa Mundial de la FIFA 2026, cada partido cuenta con un cuarto árbitro designado específicamente para situaciones como esta. Si el árbitro principal se lesiona, normalmente es reemplazado por el cuarto árbitro, quien se encontrará calentando en la banda para estar listo en cualquier momento. Este funcionario está entrenado y certificado para asumir la responsabilidad de dirigir el partido desde el punto de la lesión en adelante.

El precedente más reciente ocurrió durante los Juegos Olímpicos de París 2024, cuando el árbitro de Uzbekistán Ilgiz Tantashev fue accidentalmente derribado por un futbolista marroquí en el minuto 13 de la semifinal entre España y Marruecos.

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El cuarto árbitro sueco Glenn Nyberg tuvo que ingresar inmediatamente, requiriendo ajustes en todas las herramientas de comunicación del cuerpo arbitral. Otro caso notable fue el del árbitro central Lukasz Szpala en la Leagues Cup 2025, quien se lesionó el tobillo en el minuto 7 del partido entre Chivas y New York Red Bulls; el cuarto árbitro Guido Gonzales Jr. lo sustituyó desde el minuto 10.

Escalera de sustituciones en caso de lesiones múltiples

Existe una estructura jerárquica para situaciones más complejas. Si el árbitro central se lesiona, lo reemplaza el cuarto árbitro. Pero, ¿qué ocurre si el cuarto también sufre una lesión? En ese caso, un árbitro asistente o juez de línea podría asumir el puesto central, siempre y cuando uno de los lesionados pueda cubrir su puesto de línea. Este sistema garantiza flexibilidad sin comprometer la integridad del encuentro.

Sin embargo, existe un límite. Si no es posible realizar las sustituciones necesarias de forma segura o si el equipo arbitral se ve demasiado diezmado, el partido podría suspenderse. Esta es una medida extrema, pero la FIFA la contempla como último recurso para proteger la equidad competitiva y la salud de los árbitros.

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Procedimiento de cambio en el terreno de juego

El cambio de árbitro requiere un protocolo específico para minimizar disrupciones. En primer lugar, la lesión debe ser evaluada rápidamente: si es leve, el juego puede continuar hasta la siguiente interrupción. Si es grave, el partido se detiene de inmediato para permitir que el árbitro lesionado sea atendido y retirado del campo. Los cuerpos médicos de ambas delegaciones pueden asistir si es necesario.



Una vez que el árbitro es retirado, el sucesor debe ingresar completamente equipado con todos los dispositivos de comunicación, brazaletes, tarjetas de colores y cronómetro. La FIFA utiliza sistemas tecnológicos avanzados en el Mundial, incluidos audífonos con conexión directa al VAR y cámaras corporales, por lo que la transición requiere sincronización perfecta entre el cuerpo técnico y los árbitros entrantes.

Casos reales en competiciones internacionales

El árbitro argentino Facundo Tello, reconocido por dirigir encuentros en el Mundial de Qatar 2022 y la Eurocopa 2024, debió abandonar el partido entre República Democrática del Congo y Jamaica durante los tiempos extra del repechaje rumbo al Mundial 2026. Tello presentó molestias en la rodilla izquierda que lo incapacitaron para continuar.

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El cuarto árbitro Darío Herrera lo sustituyó inmediatamente, siendo ovacionado por la afición. Otro ejemplo notorio fue el del experimentado árbitro mundialista Felix Brych, quien sufrió una lesión en la rodilla durante un partido de la Bundesliga; aunque completó el primer tiempo, debió ceder su lugar al cuarto árbitro Patrick Schwengers en el complemento por recomendación médica.



Nuevas reglas del Mundial 2026 que afectan la continuidad

El Mundial 2026 implementa modificaciones reglamentarias enfocadas en aumentar el tiempo efectivo de juego. Estas normas, aprobadas por la IFAB bajo la supervisión de Pierluigi Collina, presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA, no alteran directamente el protocolo de cambio arbitral, pero sí establecen directrices sobre cómo los árbitros deben gestionar el juego.

Por ejemplo, se establece que el juego puede continuar bajo supervisión de otros miembros del equipo arbitral hasta que el balón esté fuera de juego, lo que facilita transiciones ordenadas sin interrupciones prolongadas.

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Además, la reglamentación contempla excepciones específicas en caso de lesiones graves. Si la lesión del árbitro requiere atención médica inmediata, la prioridad es su bienestar, permitiendo interrupciones si es necesario. La FIFA garantiza que la seguridad de los árbitros sea lo más importante, pero también busca minimizar el impacto en el desarrollo del encuentro.



Consideraciones finales para el torneo

Con 48 selecciones compitiendo en el Mundial 2026, la FIFA ha designado a los mejores árbitros internacionales disponibles. Cada equipo arbitral ha sido cuidadosamente seleccionado, incluidos los cuartos árbitros, que son profesionales de alto nivel con capacitación completa.

Aunque la probabilidad de una lesión arbitral es baja, los protocolos están en lugar para que cualquier contingencia no comprometa la integridad de la competencia. El compromiso de la FIFA es garantizar que los partidos se definan por mérito deportivo, no por factores externos, incluyendo incidentes médicos involuntarios.