¿Quién es el árbitro de Bélgica vs. Irán hoy por el Mundial 2026?

En el SoFi Stadium de Los Ángeles, la Selección de Bélgica se mide este domingo ante su par de Irán en el marco de la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026. Este encuentro, con puntos clave para ambos equipos, contará con el arbitraje del argentino Darío Herrera.

El neuquino actuará por primera vez en su carrera como árbitro principal en una Copa del Mundo. En esta oportunidad, le toca un partido crucial en una zona en la que los cuatro equipos llegan con una unidad por lado. Bélgica es favorito, pero deberá evitar otra sorpresa en esta cita.

En su debut, el combinado europeo abrió con empate por 1-1 ante Egipto, estando incluso en desventaja durante más de 40 minutos. Del otro lado, Irán también cosechó un decepcionante resultado al igualar por 2-2 ante Nueva Zelanda en un entretenido duelo.

Darío Herrera en escenarios importantes del fútbol

Darío Herrera en el último Superclásico. (Foto: Getty)

En la última temporada, al árbitro argentino lo designaron para partidos de gran tensión, por lo que viene con rodaje a la altura de las exigencias de esta cita. Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Liga Profesional Saudí y Torneo Apertura, son algunas de sus últimas experiencias.

Sin ir más lejos, fue el árbitro principal de la final de la Libertadores en la que Flamengo se consagró ante Palmeiras. Además, dirigió el último Superclásico en el que Boca triunfó en el Estadio Monumental con gol de Leandro Paredes.

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Los árbitros de Bélgica vs. Irán

Árbitro : Darío Herrera (ARG)

: Darío Herrera (ARG) Asistente 1 : Cristian Navarro (ARG)

: Cristian Navarro (ARG) Asistente 2 : Gabriel Chade (ARG)

: Gabriel Chade (ARG) Cuarto árbitro : Yusuke Araki (JAP)

: Yusuke Araki (JAP) Quinto árbitro : Jun Mihara (JAP)

: Jun Mihara (JAP) VAR : Hernán Mastrangelo (ARG)

: Hernán Mastrangelo (ARG) AVAR : Leodan González (URU)

: Leodan González (URU) SVAR: Carlos Del Cerro (ESP)

Tabla de posiciones del Grupo G

Fixture Grupo G

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