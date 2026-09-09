Alineaciones de Liverpool y Atlético de Madrid por la fecha 1 de la Champions League 2026/27

Con Julián Alvarez en duda, el Colchonero visita al equipo de Merseyside, que tendrá a Alexis Mac Allister en el banco de suplentes.

Liverpool recibe al Atlético de Madrid este miércoles a las 16:00 horas (hora argentina) en el mítico estadio de Anfield, en lo que será un debut de lujo por la fecha 1 de la UEFA Champions League 2026/27.

El conjunto inglés, ahora dirigido por el español Andoni Iraola, buscará hacerse fuerte ante su gente para arrancar con el pie derecho, mientras que el Colchonero del Cholo Simeone viaja a Inglaterra con el sueño intacto de dar el golpe y prenderse desde temprano en el máximo certamen europeo.

A continuación, las posibles formaciones de ambos equipos.

Las alineaciones de Liverpool y Atlético de Madrid

Liverpool: Alisson Becker; Ronald Araújo, J. Jacquet, Virgil van Dijk, Milos Kerkez; Dominik Szoboszlai, Ryan Gravenberch, Florian Wirtz; Bradley Barcola, Cody Gakpo y Alexander Isak. DT: Andoni Iraola.

Atlético de Madrid: Jan Oblak; Marcos Llorente, Marc Pubill, Cristian Romero (o Dávid Hancko), Alejandro Grimaldo; Kang-in Lee, Morten Hjulmand, Pablo Barrios, Álex Baena; Giuliano Simeone (o Julián Álvarez) y Ademola Lookman. DT: Diego Simeone.

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