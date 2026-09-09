Tras el empate entre Rosario Central y Newell´s, Ángel Di María decidió hablar con la prensa en una conferencia la cual tuvo lugar en Arroyo Seco, el lugar donde el elenco Canalla se entrena habitualmente. Allí, Fideo hizo un balance desde su regreso al fútbol argentino y pidió la unidad de los hinchas de la Academia rosarina.

La conferencia de prensa comenzó con un mensaje contundente: “No me voy a retirar, soy feliz”. Luego continuó: “Siento que la gente está nerviosa y estamos pasando un gran momento en Central, jugamos todas las competiciones, ganamos títulos. De esta lado de la vereda estamos muy bien y parecemos que estamos del otro lado. Creo que las cosas están más que bien, nada más que a veces la prensa se vaya para ese lado, pero nosotros estamos tranquilo. Todos los días es felicidad y alegría, tiramos para adelante”.

Además agregó: “La ilusión que tenía la gente era la misma que nosotros, pero gana solamente uno. A veces las cosas no se dan y quedás afuera. Nosotros estamos pasando por un muy buen momento. En el fútbol argentino es difícil ganar, son muy pocos los equipos que lo hacen. Entiendo a la gente porque ve los jugadores que hay y que el club siga creciendo y se adaptó a algo que antes no pasaba en el club”.

“A veces las cosas no se dan y hay que seguir. Todavía nos queda el torneo, nos queda la anual, estamos dentro de los ocho, ahora podemos acercarnos a los de arriba y creo que la gente sabe que soy el primero que quiere ganar. Volví porque quiero seguir saliendo campeón y seguir metiendo a Central en las copas. Cada vez que viajamos es impresionante lo de la gente. Estoy más que feliz acá y ojalá sea por mucho tiempo”, añadió el campeón del mundo.

Ángel Di María. (Foto: Getty).

Di María sobre la ayuda al vendedor que le robaron

Hace algunos días se hizo viral un gesto de Jorgelina Cardoso, la esposa de Ángel Di María, que se acercó a un vendedor ambulante que había sido robado y le regaló una casaca de Fideo. Así lo relató Angelito: “Con de la gente que robaron, sinceramente me levanté y vi lo que pasaron y mi mujer me dijo que estaría bueno poder darle una camiseta al papá y al nene. Yo no pude ir, pero fue ella. Después supimos que pudieron arreglar la casa, que el club le pudo dar algo de ropa también y fue un momento muy lindo”.

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Fideo y la pubalgia que lo tiene a maltraer

Ángel Di María arrastra una pubalgia, una de las lesiones más traicioneras del fútbol y dijo: “La pubalgia sigue ahí, sigue molestando, de a poquito va queriendo como irse, pero es día a día. A veces hay días que me siento muy bien y otros que no. El cuerpo técnico lo sabe y me acompaña y eso es más que importante”.

Su relación con los hinchas de otros equipos

“Cuando entro a hacer la entrada en calor están los aplausos y cuando empieza el partido soy el HDP igual que todos, ja. Así debe ser. No pensé que iba a ser así y me gusta. Hay hasta gente de Newell´s que me pide fotos. Lo dije cuando pasaron las amenazas que quería ser feliz y hoy estoy muy agradecido al fútbol argentino y al país”, dijo Di María.

Di María y el aprendizaje

“El sueño no solamente era de la gente, sino también el mío. Disfruto de cada cancha, de cada partido. Quiero disfrutar de cada partido. Aprendo cada día en cada entrenamiento en cada partido. El fútbol es un aprendizaje constante y para llegar al lugar al que llegué es porque siempre aprendí. Estoy muy feliz acá, muy contento. Lo único que quiero es que la gente nos banque a morir“, completó Fideo.

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