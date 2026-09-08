Quién es el árbitro de Boca vs. San Pablo por la Copa Sudamericana

Piero Maza será el encargado de impartir justicia en la apertura de los cuartos de final del certamen.

En La Bombonera, Boca Juniors y San Pablo se ven las caras en la ida de los octavos de final de la Copa Conmebol Sudamericana. Ambos equipos buscarán un resultado clave para sus aspiraciones en la serie, y el encargado de llevar las riendas de las acciones en el campo de juego será el colegiado Piero Maza.

Mirá la Copa Sudamericana a través de Disney+.

El internacional chileno fue designado por el ente regulador del fútbol sudamericano para impartir justicia en este electrizante duelo continental. Con 41 años, el oriundo de Ñuñoa llega con el objetivo de firmar una sólida actuación que le permita seguir ganando protagonismo y sumar más designaciones en las instancias decisivas de la competición.

El cuerpo arbitral lo completarán sus compatriotas José Retamal y Miguel Rocha, quienes oficiarán como jueces de línea, mientras que Diego Flores será el cuarto árbitro. Por su parte, el VAR estará comandado por el también chileno Fernando Vejar, acompañado por Miguel Araos en el AVAR.

Cómo le fue a Boca con Piero Maza

El historial del juez chileno dirigiendo al conjunto xeneize consta de cuatro antecedentes oficiales en competiciones continentales, mostrando resultados diversos. Sus apariciones iniciales se dieron en la Copa Libertadores, destacando un triunfo de Boca por 1 a 0 en la fase de grupos del año 2022 ante Deportivo Cali. Posteriormente, en la edición 2025 del mismo torneo, el colegiado impartió justicia en la segunda ronda, donde el elenco argentino cayó derrotado ante Alianza Lima por penales

Por otro lado, su primera experiencia pitando a Boca Juniors dentro de la Conmebol Sudamericana tuvo lugar durante la fase de grupos de la temporada 2024. Aquel compromiso finalizó con un cerrado empate sin goles ante Nacional Potosí. La última vez que lo dirigió, fue en la ida de los octavos de final de esta misma edición, con victoria Xeneize por 3 a 1.

El equipo arbitral de Boca vs. San Pablo

Árbitro : Piero Maza (CHI)

: Piero Maza (CHI) Asistente 1 : José Retamal (CHI)

: José Retamal (CHI) Asistente 2 : Miguel Rocha (CHI)

: Miguel Rocha (CHI) Cuarto árbitro : Diego Flores (CHI)

: Diego Flores (CHI) VAR: Fernando Vejar (CHI)

Fernando Vejar (CHI) AVAR: Miguel Araos (CHI)