El Bicho atraviesa un delicado conflicto que allanaría el camino para que el defensor y el volante puedan recalar en el Xeneize.

En los últimos días, se conoció que Argentinos Juniors se encuentra transitando una severa crisis económica. Una novedad que tomó por sorpresa a propios y extraños, teniendo en cuenta el buen presente futbolístico que disfruta el equipo dirigido por Nicolás Diez, además del interesante plantel que tiene a disposición el cuerpo técnico.

Inclusive, recayó una inhibición por parte de la FIFA para los próximos tres mercados de pases, a menos que el Bicho salde las cuentas con los equipos a los cuales les debe dinero. Este contexto, tal como se imaginaba, allana el camino para que se presente un exodo masivo de futbolistas en la próxima ventana de transferencias.

Así las cosas, hay dos jugadores de Argentinos que ya se colocaron en boca de todos, por sus condiciones, por el interés que vienen generando en otros conjuntos y por la chance de cambiar de aires en el corto plazo. Se trata de Francisco Álvarez y Hernán López Muñoz, piezas claves del equipo titular de los de La Paternal.

Ya hay trabajos en marcha para darle una solución al conflicto de Argentinos, pero lo cierto es que esta delicada situación del Bicho podría depositar tanto a Álvarez como a López Muñoz en otro equipo de la máxima categoría del fútbol doméstico. Más precisamente, es Boca Juniors el que tiene muchas chances de quedárselo.

Hernán López Muñoz, futbolista de Argentinos Juniors.

Según pudo saber BOLAVIP, las posibilidades de que el zaguero y el volante creativo recalen en la entidad de La Ribera son reales y podrían agigantarse con el correr de los días. De concretarse dichas operaciones, ambas se harían efectivas por intermedio de transferencias definitivas y no por la vía de cesiones a préstamo o de libertad de acción.

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Igualmente, Argentinos mantiene un conflicto con San José Earthquakes por el pase de López Muñoz. A pesar de haber blanqueado en sus redes sociales que ejecutaron la compra de su pase, el equipo estadounidense no recibió ni un solo pago de ese 100% que había adquirido el conjunto porteño. Así se produjo el reclamo formal.

Inclusive, el equipo de la MLS de Estados Unidossolicitó el retorno de López Muñozy esperan que se sume al plantel a partir del 2 de enero del 2027, cuando comenzará la pretemporada de cara al año próximo. Argentinos había acordado un monto inferior al pactado previamente y no realizó los pagos correspondientes desde septiembre hasta la fecha.

Cómo puede Argentinos Jrs levantar la inhibición

Hay una salida a este nudo para el Bicho. Debido a la naturaleza de la sanción, que responde a compromisos impagos, la inhibición se levantará en cuanto el club salde su deuda.

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La gran incógnita es cómo hará la dirigencia de Cristian Malaspina para conseguir los fondos y levantar el bloqueo que le impide al Bicho reforzarse. Argentinos Juniors podría incorporar nuevos jugadores al plantel, siempre y cuando lleguen a La Paternal en condición de libres.

DATOS CLAVE

FIFA inhibió a Argentinos Juniors por tres mercados de pases debido a deudas impagas.

Boca Juniors podría fichar definitivamente a Francisco Álvarez y Hernán López Muñoz.

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