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Torneo Clausura

Atlético Tucumán vs. Sarmiento de Junín, por el Torneo Clausura: a qué hora juega y dónde ver en vivo

Atlético Tucumán vs Sarmiento de Junín el sábado 8 de agosto a las 14:45 en el José Fierro por ESPN Premium. Cómo verlo en vivo en 15 países.

Atlético Tucumán vs. Sarmiento de Junín, por el Torneo Clausura: a qué hora juega y dónde ver en vivo
© AT oficial / SarmientoAtlético Tucumán vs. Sarmiento de Junín, por el Torneo Clausura: a qué hora juega y dónde ver en vivo

Atlético Tucumán recibe a Sarmiento de Junín en el Estadio Monumental José Fierro, por la Fecha 4 del Torneo Clausura 2026. El Decano marcha cuarto con 5 puntos tras empatar 0-0 con Huracán, mientras que el Verde de Junín es 13° con 3 unidades y llega de ganarle 2-1 a Independiente Rivadavia. Dirige Leandro Rey Hilfer.

A qué hora juega Atlético Tucumán vs. Sarmiento de Junín

El partido se juega el sábado 8 de agosto a las 14:45 horas de Argentina (GMT-3). La transmisión será por ESPN Premium.

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Dónde ver: horarios en 15 países

  • Argentina: 14:45 horas
  • Bolivia: 13:45 horas
  • Brasil: 14:45 horas
  • Chile: 13:45 horas
  • Colombia: 12:45 horas
  • Ecuador: 12:45 horas
  • Estados Unidos (Central): 12:45 horas
  • Estados Unidos (Este): 13:45 horas
  • Estados Unidos (Montaña): 11:45 horas
  • Estados Unidos (Pacífico): 10:45 horas
  • México: 11:45 horas
  • Paraguay: 14:45 horas
  • Perú: 12:45 horas
  • Uruguay: 14:45 horas
  • Venezuela: 13:45 horas

Las tablas del Clausura

Lautaro Toschi
Lautaro Toschi
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