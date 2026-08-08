Atlético Tucumán vs. Sarmiento de Junín, por el Torneo Clausura: a qué hora juega y dónde ver en vivo

Atlético Tucumán recibe a Sarmiento de Junín en el Estadio Monumental José Fierro, por la Fecha 4 del Torneo Clausura 2026. El Decano marcha cuarto con 5 puntos tras empatar 0-0 con Huracán, mientras que el Verde de Junín es 13° con 3 unidades y llega de ganarle 2-1 a Independiente Rivadavia. Dirige Leandro Rey Hilfer.
A qué hora juega Atlético Tucumán vs. Sarmiento de Junín
El partido se juega el sábado 8 de agosto a las 14:45 horas de Argentina (GMT-3). La transmisión será por ESPN Premium.
Dónde ver: horarios en 15 países
- Argentina: 14:45 horas
- Bolivia: 13:45 horas
- Brasil: 14:45 horas
- Chile: 13:45 horas
- Colombia: 12:45 horas
- Ecuador: 12:45 horas
- Estados Unidos (Central): 12:45 horas
- Estados Unidos (Este): 13:45 horas
- Estados Unidos (Montaña): 11:45 horas
- Estados Unidos (Pacífico): 10:45 horas
- México: 11:45 horas
- Paraguay: 14:45 horas
- Perú: 12:45 horas
- Uruguay: 14:45 horas
- Venezuela: 13:45 horas