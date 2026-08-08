Atlético Tucumán vs. Sarmiento de Junín, por el Torneo Clausura: a qué hora juega y dónde ver en vivo

Atlético Tucumán vs Sarmiento de Junín el sábado 8 de agosto a las 14:45 en el José Fierro por ESPN Premium. Cómo verlo en vivo en 15 países.

Atlético Tucumán recibe a Sarmiento de Junín en el Estadio Monumental José Fierro, por la Fecha 4 del Torneo Clausura 2026. El Decano marcha cuarto con 5 puntos tras empatar 0-0 con Huracán, mientras que el Verde de Junín es 13° con 3 unidades y llega de ganarle 2-1 a Independiente Rivadavia. Dirige Leandro Rey Hilfer.

A qué hora juega Atlético Tucumán vs. Sarmiento de Junín

El partido se juega el sábado 8 de agosto a las 14:45 horas de Argentina (GMT-3). La transmisión será por ESPN Premium.

Dónde ver: horarios en 15 países

Argentina: 14:45 horas

14:45 horas Bolivia: 13:45 horas

13:45 horas Brasil: 14:45 horas

14:45 horas Chile: 13:45 horas

13:45 horas Colombia: 12:45 horas

12:45 horas Ecuador: 12:45 horas

12:45 horas Estados Unidos (Central): 12:45 horas

12:45 horas Estados Unidos (Este): 13:45 horas

13:45 horas Estados Unidos (Montaña): 11:45 horas

11:45 horas Estados Unidos (Pacífico): 10:45 horas

10:45 horas México: 11:45 horas

11:45 horas Paraguay: 14:45 horas

14:45 horas Perú: 12:45 horas

12:45 horas Uruguay: 14:45 horas

14:45 horas Venezuela: 13:45 horas

Las tablas del Clausura