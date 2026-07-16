Por medio de las redes sociales, los fanáticos del Xeneize llenaron de elogios al juvenil debutante, quien marcó su primer gol como profesional.

Boca arrancó el segundo semestre con el pie derecho, derrotó a Sarmiento en el Estadio Marcelo Bielsa y se metió en los octavos de final de la Copa Argentina, donde ahora tendrá que enfrentar a Vélez. En el primer juego oficial de la vuelta de Rodolfo Arruabarrena, hubo un buen rendimiento de sus dirigidos, pero el que se destacó por sobre el resto fue Leonel Flores.

El juvenil nacido en Béccar tuvo su estreno en la máxima categoría del fútbol argentino y también se dio el lujo de convertir su primer gol como profesional. A pesar de que es centrodelantero, formó la dupla de ataque con Miguel Merentiel, ya que el Vasco pretende jugar con dos puntas, y dejó muy buenas impresiones.

Alan Velasco también tuvo un buen andar, algo que también se vio en Tomás Aranda, algo que no es noticia, ya que es de los mejores futbolistas que tiene el plantel azul y oro, pero el ímpetu que tuvo Flores, además de sus cualidades, fueron lo que los hinchas destacaron en las redes sociales.

Por medio de X, más conocida como Twitter, hubo comentarios de todo tipo. Si bien algunos llegaron a pedir que Lionel Scaloni lo convoque para la final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, en su mayoría aplaudieron virtualmente el rendimiento del joven de 19 años que tiene contrato con la institución hasta el 31 de diciembre de 2029.

Leonel Flores festeja el segundo tanto del Xeneize. (Foto: Prensa Boca)

El gol de Leonel Flores vs. Sarmiento

¡El segundo de @BocaJrsOficial de la mano de Leonel Flores! ⚽️ https://t.co/LBjj3QpWIw pic.twitter.com/RgRXgLrzQY — Copa Argentina AXION energy (@Copa_Argentina) July 17, 2026

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Las estadísticas de Leonel Flores vs. Sarmiento

Goles: 1

Asistencias: 0

Pases clave: 0

Centros (acertados): 4 (1)

Pases precisos: 21/29 (72%)

Pases en campo rival (precisión): 16/23 (70%)

Pases en campo propio (precisión): 5/6 (83%)

Tiros totales: 5

Tiros a puerta: 1

Disparos bloqueados: 3

Toques: 51

Toques fallidos: 2

Regates (completados): 4 (2)

Posesión perdida: 17

Distancia total con el balón: 147.1 metros

Carreras: 15

Carreras progresivas: 5

Progresión total: 104.4 metros

Distancia progresiva con el balón: 75.8 metros

Carrera progresiva más larga: 22.6 metros

Contribuciones defensivas: 2

Entradas (ganadas): 1 (1)

Intercepciones: 0

Despejes: 1

Tiros bloqueados: 0

Recuperaciones: 2

Duelos en el suelo (ganados): 7 (3)

Duelos aéreos (ganados): 1 (0)

Faltas: 2

Regateado: 0

Los comentarios de los hinchas de Boca sobre Leonel Flores

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