VIDEO | El golazo de Alan Velasco para Boca ante Sarmiento por Copa Argentina

El volante ofensivo marcó la primera diferencia para el Xeneize con un potente derechazo desde afuera del área.

En el Estadio Marcelo Bielsa, Boca Juniors inició oficialmente el segundo semestre con el duelo ante Sarmiento de Junín por los 16avos de final de la Copa Argentina. Rodolfo Arruabarrena inició su segundo ciclo como entrenador del club de la Ribera.

Después de un primer tiempo en el que el Xeneize dominó, pero no logró marcar diferencias en el resultado, Alan Velasco gritó el primero de la noche en Rosario con una destacada jugada individual.

El proveniente de Dallas, en la MLS, recibió volcado a la izquierda, se perfiló hacia el eje de cancha y definió con potencia con su pierna derecha a su palo más cercano desde afuera del área. Así, Boca se adelantó por primera vez en el partido.

¡GOL DE BOCA!



Velasco y un lindo remate de media distancia para el 1 a 0 del Xeneize sobre Sarmiento. #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/TOTWU3XLmQ — TyC Sports (@TyCSports) July 17, 2026

Arruabarrena festejó el gol de Velasco

¡LO GRITÓ CON TODO!: Así vivió Arruabarrena el gol de Velasco ante Sarmiento, el primer tanto oficial de su segundo ciclo en Boca. pic.twitter.com/b2nIoBKE6C — TyC Sports (@TyCSports) July 17, 2026

El cuadro de la Copa Argentina