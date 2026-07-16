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Copa Argentina

VIDEO | El golazo de Alan Velasco para Boca ante Sarmiento por Copa Argentina

El volante ofensivo marcó la primera diferencia para el Xeneize con un potente derechazo desde afuera del área.

El golazo de Velasco.
© Captura TyCEl golazo de Velasco.

En el Estadio Marcelo Bielsa, Boca Juniors inició oficialmente el segundo semestre con el duelo ante Sarmiento de Junín por los 16avos de final de la Copa Argentina. Rodolfo Arruabarrena inició su segundo ciclo como entrenador del club de la Ribera.

Después de un primer tiempo en el que el Xeneize dominó, pero no logró marcar diferencias en el resultado, Alan Velasco gritó el primero de la noche en Rosario con una destacada jugada individual.

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El proveniente de Dallas, en la MLS, recibió volcado a la izquierda, se perfiló hacia el eje de cancha y definió con potencia con su pierna derecha a su palo más cercano desde afuera del área. Así, Boca se adelantó por primera vez en el partido.

Arruabarrena festejó el gol de Velasco

El cuadro de la Copa Argentina

Agustín Vetere
Agustín Vetere
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