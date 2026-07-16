Las posibles alineaciones de Sarmiento vs. Boca por la Copa Argentina 2026

El Xeneize, en el inicio de la competencia oficial bajo la conducción de Rodolfo Arruabarrena, se enfrenta al Verde de Junín en un duelo a todo o nada por los 16avos de final.

Este jueves 16 de julio, Sarmiento y Boca se verán las caras por los 16avos de final de la Copa Argentina. El encuentro, que promete ser uno de los más atractivos de la jornada en este certamen integrador, se llevará a cabo en el Estadio Marcelo Bielsa, de Rosario, donde el Xeneize buscará hacer valer su jerarquía para avanzar a los octavos.

El presente de ambos equipos augura un duelo de mucha intensidad física y rigor táctico. Por un lado, el conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena afronta su primer gran compromiso oficial del semestre tras los amistosos de invierno. Con la obligación histórica de ser protagonista en todos los frentes y la necesidad de pelear por el título, el Vasco pondrá en el campo a sus mejores hombres para evitar cualquier tipo de sorpresa y dar un paso firme en el torneo.

En la otra vereda, el conjunto de Junín llega impulsado por la ilusión de hacer historia. El combinado comandado por Facundo Sava sabe perfectamente que la Copa Argentina es el terreno ideal para los grandes batacazos. Con un planteo sumamente rocoso, combativo en la mitad de la cancha y apostando a las transiciones rápidas, el Verde intentará dar el gran golpe de la jornada y despachar al club de La Ribera.

Estadio Marcelo Bielsa. (Luciano Bisbal/Getty Images)

La posible alineación de Sarmiento vs. Boca

Con el objetivo de neutralizar los circuitos de juego de Boca y lastimar de contragolpe, Damonte apostaría por un once aguerrido, manteniendo la base de futbolistas de experiencia en la última línea:

Iván Arboleda; Thiago Santamaría, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde, Nicolás Pasquini; Santiago Salle, Cristian Zabala, Mauricio Martínez, Gabriel Díaz, Julián Contrera; Pablo Magnín. DT: Facundo Sava.

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La posible alineación de Boca vs. Sarmiento

En busca de un planteo protagónico que le permita asumir el control del balón y generar peligro por las bandas, Arruabarrena pondría en el campo su mejor arsenal disponible, confiando en el peso ofensivo de su dupla extranjera:

Leandro Brey; Leandro Lozano, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado; Alan Velasco, Tomás Aranda, Leonel Flores; Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

¿A qué hora y dónde ver Sarmiento vs. Boca?

El partido comienza a las 21:45 horas de Argentina y contará con el arbitraje oficial designado por la AFA. La transmisión en vivo de este encuentro copero para todo el territorio argentino estará a cargo de la pantalla de TyC Sports, y también podrá seguirse de manera online a través de la plataforma de streaming TyC Sports Play.