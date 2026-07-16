¿Por qué no juega hoy Sebastián Villa en Sarmiento vs. Boca por la Copa Argentina 2026?

Muchos fanáticos xeneizes se sorprendieron al no ver al extremo colombiano en el duelo de 16avos de final ante Sarmiento. Conoce el verdadero motivo de su ausencia.

Este jueves 16 de julio, Boca y Sarmiento de Junín se miden frente a frente en un electrizante encuentro correspondiente a los 16avos de final de la Copa Argentina. El conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena, que hace su debut oficial en este segundo ciclo al mando del club de La Ribera, buscará imponer su jerarquía en el Estadio Coloso Marcelo Bielsa de Rosario. Sin embargo, el equipo azul y oro afrontará este duelo con una novedad resonante que llamó la atención al publicarse la nómina de concentrados: la ausencia de Sebastián Villa.

Al confirmarse la lista oficial de viajeros del Xeneize para este partido a todo o nada que entregará un boleto a los octavos de final, los simpatizantes notaron rápidamente que el atacante cafetero no formaba parte de la delegación, postergando así la expectativa generada por su vuelta a la institución.

Sebastián Villa durante su primer paso por Boca.

¿Por qué no juega Sebastián Villa frente a Sarmiento?

A diferencia de otros casos donde las ausencias responden a lesiones o suspensiones, la baja del delantero obedece estrictamente a los tiempos lógicos de su reciente incorporación. Sebastián Villa no juega hoy debido a que, tras sellar su regreso al club para afrontar su segundo ciclo, todavía se encuentra realizando un trabajo de reacondicionamiento físico para nivelarse con el resto del plantel.

El extremo colombiano se sumó a los entrenamientos hace pocos días y el cuerpo técnico liderado por el Vasco decidió no apresurar su retorno a las canchas. La prioridad en Ezeiza es que realice una puesta a punto intensiva para recuperar su explosividad y ritmo de competencia sin correr riesgos musculares prematuros. Cabe destacar que, una vez que recupere su mejor forma física, el atacante se perfila como una alternativa fundamental en el desequilibrio ofensivo que pretende el entrenador.

Si gana Boca, ¿dónde y contra quién juega por los octavos de final de la Copa Argentina 2026?

Si Boca logra superar a Sarmiento de Junín en su cruce por los 16avos de final, su panorama para la próxima instancia ya está trazado en el cuadro del torneo:

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El rival: el Xeneize se enfrentará en los octavos de final ante Vélez Sarsfield . El Fortín ya se aseguró su lugar en esta llave tras dejar en el camino a Gimnasia y Tiro de Salta.

el Xeneize se enfrentará en los octavos de final ante . El Fortín ya se aseguró su lugar en esta llave tras dejar en el camino a Gimnasia y Tiro de Salta. Sede, fecha y horario: por el momento, no hay un estadio definido. Como es habitual en la logística de la Copa Argentina, la organización oficial del torneo anunciará la sede y la programación exacta del encuentro en las próximas semanas.

De esta manera, si el equipo de Rodolfo Arruabarrena avanza esta noche en Rosario, ya sabe que le espera un partido de alto voltaje frente al conjunto de Liniers para meterse entre los ocho mejores del certamen nacional.

El cuadro de la Copa Argentina