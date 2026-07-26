Horas después de su gol a River, denunciaron públicamente a Gonzalo Morales por violencia de género

Firmó el único tanto de la histórica victoria de Barracas Central en el Monumental y ahora es protagonista de una grave acusación por parte de su expareja.

Durante este fin de semana, el nombre de Gonzalo Morales estuvo presente en los principales portales y fue tendencia en redes sociales. Su gol a River para la victoria de Barracas Central en el Estadio Monumental lo hicieron noticia el sábado, pero el domingo la historia fue diferente.

Es que Karen, su expareja, lo denunció públicamente a través de un comunicado en su cuenta de Instagram. La mujer compartió un mensaje contra el futbolista, a quien acusó como agresor a nivel físico, psicológico y verbal.

Además, confirmó que ya realizó la denuncia formal en la Justicia y que su intención es que ‘ninguna otra mujer tenga que pasar por lo mismo’. La publicación contiene imágenes de sus moretones y cicatrices, junto a chats con el propio Morales y su madre.

La denuncia completa a Morales

Nunca imaginé tener que hacer público algo así. Me cuesta muchísimo escribir estas palabras y todavía siento miedo, vergüenza y dolor. Pero entendí que el silencio solo protege a quien ejerce la violencia, nunca a quien la sufre.

Durante meses fui víctima de violencia física, psicológica y verbal por parte de quien fue mi pareja hasta ayer que convivíamos, 𝗚𝗢𝗡𝗭𝗔𝗟𝗢 𝗠𝗢𝗥𝗔𝗟𝗘𝗦, futbolista de 𝗕𝗔𝗥𝗥𝗔𝗖𝗔𝗦 𝗖𝗘𝗡𝗧𝗥𝗔𝗟.

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Viví situaciones que jamás pensé que iba a soportar: me agarró del pelo, me ahorcó, me golpeó con piñas y patadas hasta dejarme días sin poder caminar, y me amenazó diciéndome que no iba a salir viva de su camioneta. Iba a entrenar y me encerraba en la casa con llave por qué tenía miedo que me vaya y lo dejé.

Cuando quise denunciarlo, también recibí amenazas de su familia. Me decían que “con plata se arregla todo”, que nadie me iba a creer y que, si denunciaba, me iban a venir a buscar. Ese miedo hizo que tardara en animarme a hablar.

Nadie tiene derecho a humillar, manipular, controlar, golpear o amenazar a otra persona. Hoy la denuncia ya está hecha. Comparto esto porque no quiero seguir callando y porque deseo que ninguna otra mujer tenga que pasar por lo mismo. Pedir ayuda no es un signo de debilidad; es el primer paso para salir de la violencia.

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Hoy elegí hablar. Y ya no tengo miedo de contar mi verdad.

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