El posteo de Gonzalo Morales tras su gol ante River en la victoria de Barracas Central: “Torazo Monumental”

En la primera fecha del Grupo B del Torneo Clausura, en el Estadio Monumental, Barracas Central le ganó 1 a 0 a River con gol de Gonzalo Morales en el primer tiempo y de esta manera logró vencer al Millonario por primera vez en su historia en condición de visitante.

Luego de este encuentro, el mismo Morales subió en su cuenta de Instagram un posteo para celebrar esta victoria, que fue en conjunto con el perfil oficial del Guapo. “Torazo Monumental”, dice el mismo junto a una serie de fotos del delantero celebrando su gol.

Identificado con Boca, club en el que debutó y salió campeón en 2022, Morales le convirtió a River por primera vez en su carrera y lo festejó de manera especial, ya que se paró de cara a los hinchas e imitó el gesto del Topo Gigio, tal como lo hizo Enzo Fernández ante Inglaterra.

Gonzalo Morales habló tras la victoria ante River

El delantero de 23 años habló con ESPN luego de la victoria de Barracas ante River en el Monumental y allí explicó por qué este gol fue tan especial para él. “Para mí y mi familia vale mucho, sabiendo de dónde vengo yo y dónde hice inferiores vale mucho para mí“, dijo, recordando su pasado en Boca.

Además, explicó cómo fue enfrentar a Nicolás Otamendi, quien hizo su debut con la camiseta del Millonario y portó la cinta de capitán. “Estoy feliz de jugar contra él, pero fue duro. Venía la pelota, te chocaba y te rompía todo, pero la bancamos“, soltó.

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