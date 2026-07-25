Gonzalo Morales recordó a Riquelme tras convertir el gol del triunfo ante River: “Mi ídolo es Román”

El Toro marcó el 1-0 definitivo de Barracas Central y festejó con el Topo Gigio de cara a los hinchas del Millonario.

Este sábado por la noche, River perdió 1-0 ante Barracas Central por la primera fecha del Torneo Clausura 2026. El gol lo marcó Gonzalo Morales en el primer tiempo y festejó de cara a la gente con el mítico topo gigio por su pasado por Boca. Como no podía ser de otra manera al convertirse en el héroe de la jornada, habló post partido.

Claro que el hecho de haber surgido de las divisiones inferiores del Xeneize no es un ítem aislado y él mismo se encargó de demostrarlo durante su celebración. Al igual que hizo Leandro Paredes en el último Superclásico, se acercó al córner y realizó el histórico gesto que inmortalizó Juan Román Riquelme, también contra el Millonario pero años más atrás.

SU NOCHE SOÑADA: el Toro Morales, exjugador de Boca, le dio el triunfazo 1-0 a Barracas Central contra River en el Más Monumental y festejó con el Topo Gigio. pic.twitter.com/bVuw8IDJ97 — SportsCenter (@SC_ESPN) July 26, 2026

Lo cierto es que, al término del triunfo de Barracas Central frente a River, el Toro rompió el silencio y se acordó de Riquelme para explicar el motivo del festejo. “El topo gigio fue porque mi ídolo es Román“, sentenció Morales sin titubear ante el micrófono. “Fue para él, que es de Boca también“, agregó pocos segundos más tarde para completar la respuesta.

Por otro lado, se refirió a la victoria del Guapo en el Monumental. “Estoy muy feliz. Llevarnos los tres puntos de acá es muy importante para arrancar en el inicio del torneo“, manifestó el oriundo de Córdoba. “En lo personal muy contento, fue mi primer gol acá“, confesó el delantero. Y por último, añadió: “Quedó ahí y le tenía que meter, nomás. Le pegué al arco y salió“.

"MUY FELIZ Y CONTENTO" 🔴⚪⚽



La emoción de Gonzalo Morales, autor del gol de Barracas ante River, y el motivo de su festejo con Topo Gigio.



🗣️"Román es mi ídolo y el festejo fue para él, que es de Boca también", contó mano a mano con TNT Sports el delantero surgido del Xeneize… pic.twitter.com/CmuFnWDMWM — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) July 26, 2026

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Un dato importante a tener en cuenta es que Barracas Central no le ganaba a River de visitante desde hace 103 años. Hubo que recurrir al archivo histórico para encontrar un triunfo del Guapo y hay que remontarse al 5 de agosto de 1923, cuando se impuso por 1-0 en el Estadio de Alvear y Tagle, ya que todavía no existía el Estadio Monumental.