El ex delantero de San Lorenzo y Argentinos Juniors opuso su experiencia personal ante la creciente ola de acusaciones que desbordó las redes sociales.

Eduardo Bennett, ex delantero hondureño que defendió las camisetas de San Lorenzo, Argentinos Juniors, Chacarita y Quilmes en el fútbol argentino, se refirió a las acusaciones de racismo que recibió el país departe de distintas personalidades y comunicadores del mundo, que se magnificaron por obra y gracia de las redes sociales.

“Estuve 13 años en Argentina, mucho tiempo. Argentina no puede ser racista, eso es lo que me causa gracia. También que los que hablan de racismo van y se meten dentro de una hinchada de Argentina para poder disfrutar, para poder cantar, para poder pasarla bien en un estadio porque no tienen el estilo, no tienen la pasión, no tienen la visión que tiene el argentino respecto al fútbol”, dijo en diálogo con Radio La Red.

El hondureño, que alentó abiertamente al equipo de Scaloni a lo largo del Mundial, se refirió también al amistoso previo al inicio del certamen FIFA que tuvo como rival precisamente al seleccionado catracho en el Kyle Field Stadium de Texas.

“El día que jugó Honduras con Argentina, el amistoso previo al Mundial, fue un ejemplo. Llegaron 90 mil personas al estadio. ¡90 mil! Yo decía ‘ni mamados lo van a llenar’. Y se llenó porque llegó gente de todos lados para poder involucrarse y poder disfrutar del estilo del fanático argentino y del fútbol de Argentina”, destacó.

Eduardo Bennett , Exfutbolista de Honduras que jugó en el fútbol Argentino, pasó por #Vilouta910 con @pviloutaoficial y cuestionó a quienes denuncian que Argentina es un país racista.



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Bennett ya había criticado los dichos de Samuel Jackson

En la televisión hondureña, Eduardo Bennett ya había sido crítico de la manifestación del actor estadounidense Samuel Jackson tachando a Argentina del país más racista del mundo. “Nunca recibí maltrato ni racismo. Me querían y me quieren. La prensa espectacular, me encontré con muchos de ellos en Estados Unidos y espectacular. No puedo quejarme del pueblo argentino”, comenzó diciendo.

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Y agregó: “Me pongo sensible con este tema. Entran de toda América, hay europeos de todos los países y conviven con todo el pueblo. Yo pude haberme quedado a vivir allá, lo digo sinceramente. Por eso me duelo que un descerebrado ataque así a ese país”.

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