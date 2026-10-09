Blooper, lesión y gol de Enner Valencia: el 1 a 1 de Boca vs. Instituto

Marcos Ledesma chocó con su defensa, perdió la pelota y le cedió el tanto al delantero de Boca. Insólito error.

Lo que prometía ser un partidazo en la previa, quedó demostrado como realidad en los primeros minutos. Instituto y Boca se sacan chispas en el Mario Alberto Kempes desde el saque inicial.

Luego del frenesí, llegó el gol de Fernando Alarcón producto de una pelota parada y puso el 1 a 0 para la Gloria, pero la ventaja no duraría mucho. Apenas 9 minutos más tarde, el Xeneize volvió a poner tablas en el partido con un blooper insólito del arquero del conjunto cordobés.

Lautaro Blanco ejecutó un tiro libre en la zona cercana al córner izquierdo, el cual llegó por una infracción a Sebastián Villa. El centro llegó llovido al límite del área chica, donde estaba concentrado todo el tumulto de defensores de Instituto.

Marcos Ledesma, arquero de la Gloria, intentó descolgar la pelota con sus manos, pero chocó con varios de sus compañeros, giró en el aire, se le escapó la número 5 de su poder y le regaló el gol a Enner Valencia, quien apenas tuvo que empujarla.

BLOOPER DE LEDESMA Y VALENCIA EMPATÓ PARA BOCA



El delantero del Xeneize aprovechó el error del arquero y puso el 1-1 ante Instituto.



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Con este gol, el ecuatoriano llegó a su quinto en nueve presentaciones con la camiseta de Boca. Además, puso el 1 a 1 parcial en un partido fundamental para el Xeneize en lo que respecta a tabla anual y la clasificación a playoffs del Clausura.

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Las alineaciones de Instituto y Boca

Instituto (3-4-3): Marcos Ledesma; Fernando Alarcón, Leonel Mosevich, Jonathan Galván; Giuliano Cerato, Gustavo Abregú, Matías Gallardo, Diego Sosa; Alex Luna, Matías Tissera, Jeremías Lázaro. DT: Diego Flores.

Boca Juniors (4-2-3-1): Álvaro Montero; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Williams Alarcón; Leonel Flores, Carlos Palacios, Sebastián Villa; Enner Valencia. DT: Rodolfo Arruabarrena.

La tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026