Por qué River puede beneficiarse si Boca consigue un título en 2026

El Xeneize pelea en varios frentes y River Plate solo está enfocado en el Torneo Clausura y la Tabla Anual.

El tramo final del 2026 encuentra a los gigantes del fútbol argentino en situaciones diferentes. Boca Juniors pelea por 4 títulos en el comienzo de un prometedor ciclo de Rodolfo Arruabarrena, mientras que River Plate afronta solo el Torneo Clausura con Leonardo Ponzio como interino luego del fracaso de Eduardo Coudet.

A base de regularidad, el Xeneize se acomodó entre los primeros puestos del Torneo Clausura y la Tabla Anual. Además, está en semifinales de la Copa Argentina y de la Copa Sudamericana. Todos estos escenarios son posibles estrellas para el club de la Ribera.

Pero no solo eso. En caso de coronarse en alguno de ellos, Boca se asegurará la clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027, uno de los grandes objetivos del equipo en ese semestre. Este escenario ayudaría a River en una de sus peleas.

Ponzio busca devolverle a River la Libertadores. (Foto: Getty)

Por qué un Boca campeón ayudaría a River

Es que el Millonario hoy solo tiene dos vías para volver a la Copa Libertadores 2027. La primera es conquistar el Torneo Clausura 2026, donde aún pelea por meterse en los octavos de final. La otra es finalizar entre los 3 primeros puestos de la Tabla Anual, algo lejano por el momento.

Sin embargo, en caso de que Boca conquiste un título liberará cupo en la Tabla Anual, extendiendo hacia abajo los lugares de clasificación. Así, River quedaría más cerca de uno de los boletos. Lo mismo ocurriría en caso de que clubes como Independiente Rivadavia, Vélez, Argentinos Juniors y Rosario Central, que están por encima del Millonario ahora, sumen una estrella.

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Así está la tabla del Torneo Clausura 2026

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