Nico Williams le ‘agradeció’ a Nahuel Molina por su aporte en el gol de la final del Mundial 2026

El extremo de Athletic Club le dio la asistencia a Ferran Torres para el único tanto de España.

El gol de Ferran Torres en la final del Mundial 2026 todavía cala hondo en el corazón de los hinchas argentinos. A poco más de tres meses, la herida todavía no cierra y ahora Nico Williams reveló un detalle de esa jugada que para muchos pasó desapercibido.

Williams fue quien asistió a Ferran con la cabeza en el tanto que le dio el triunfo a España en tiempo extra. Sin embargo, el futbolista de Athletic Club contó en diálogo con Futbolemotion que Nahuel Molina tuvo un rol de suma importancia en el gol de la Roja.

Nico Williams le baja la pelota con la cabeza a Ferran Torres (Getty Images)

“Es mortal… creo que la gente no se ha dado cuenta, pero si (Molina) no me llega a empujar, no llego. No llego ni en mil vidas, que no llego”, declaró Williams sobre el empujón que le dio Nahuel antes de impactar la pelota con la cabeza.

“Está el balón cayendo y me empuja, me choca así un poco con los dos brazos. Cuando venía el balón dije ‘no llego’ y cuando me empujó digo ‘hostia, ahora llego’“, completó el delantero de la Selección de España.

El gol de Ferran Torres en la final del Mundial 2026

Gol de España



Ferrán Torres y el 1-0 a los 106'. pic.twitter.com/5Kaks39YR7 — TyC Sports (@TyCSports) July 19, 2026

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