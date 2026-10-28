Atlético Tucumán vs. Platense, por las semifinales de la Copa Argentina 2026: minuto a minuto

En Salta, el Decano y el Calamar se encuentran frente a frente con el objetivo de hacerse con el primer boleto rumbo a la gran final.

Este miércoles, en el marco de las semifinales de la Copa Argentina 2026, Atlético Tucumán y Platense se encuentran frente a frente en el Estadio Padre Martearena de la provincia de Salta y con el arbitraje de Sebastián Zunino. Lo hacen con la misión en común de asegurarse el primer lugar disponible en la gran final del propio certamen doméstico.

Cabe destacar que el Decano acudió a esta instancia de la Copa Argentina luego de dejar en el camino a Sportivo Barracas en 32avos de final (triunfo 2-1), a Talleres de Córdoba en 16avos de final (victoria 3-0), a Independiente en octavos de final (goleada 4-0) y a Independiente Rivadavia de Mendoza en cuartos de final (empate 1-1 y triunfo 3-2 en penales).

Por su parte, el Calamar llegó a esta semifinal como consecuencia de imponerse frente a Argentino de Monte Maiz en 32avos de final (victoria 1-0), a San Martín de San Juan en 16avos de final (empate 0-0 y triunfo 4-3 en penales), a Instituto de Córdoba en octavos de final (empate 1-1 y victoria 3-1 en penales) y a Estudiantes de La Plata en cuartos de final (triunfo 1-0).

Probables formaciones

ATLÉTICO TUCUMÁN: Luis Ingolotti; Leonel Di Plácido, Clever Ferreira, Luciano Vallejo, Ignacio Galván; César Leonel Vega, Lautaro Godoy; Renzo Tesuri, Franco Nicola, Nicolás Laméndola; Leandro Nicolás Díaz.

PLATENSE: Juan Pablo Cozzani; Agustín Lagos, Mateo Mendía, Víctor Cuesta, Tomás Silva; Pablo Ferreira, Martín Barrios; Guido Mainero, Bautista Merlini, Kevin Nicolás Retamar; Bruno Sepúlveda.

La previa de Atlético Tucumán vs. Platense

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El cuadro de la Copa Argentina