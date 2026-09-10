Boca y River afrontan la fecha 9 con mucho en juego: clasificación a playoffs y la tabla anual

El Campeonato ya llegó a la mitad de sus jornadas, por lo que el Xeneize y el Millonario arrancan la recta final para definir la temporada.

El Torneo Clausura 2026 ya llegó a la mitad de sus fechas y ahora empieza la última recta, que va a definir los clasificados a los octavos de final y al mismo tiempo quiénes jugarán las Copa Libertadores y Sudamericana del 2027. En ese sentido, Boca y River tienen un rol protagónico, pero están complicados en ambas luchas, por lo que deben pisar el acelerador.

Cabe recordar que el Millonario está saliendo de una crisis histórica que derivó en la reciente salida de Eduardo Coudet, pero con Leonardo Ponzio ya acumula dos triunfos consecutivos. A su vez, el Xeneize transita un altibajo constante, no puede consolidarse del todo y le juega en contra la triple competencia ya que suele utilizar suplentes en el campeonato.

Leandro Paredes y Nicolás Otamendi, de Boca y River. (Getty Images)

Lo cierto es que la fecha 9 puede ser el escenario ideal. Esto se debe a que muchos equipos que pelean la tabla anual juegan de visitante y hasta hay un cruce entre sí. Sin embargo, Boca y River deben ganar para aprovecharlo. Aunque suene extraño, ninguno de los dos gigantes del fútbol argentino es una garantía y bien podrían empatar o perder sus partidos.

El panorama de Boca en la fecha 9

Este viernes recibe a Central Córdoba, aunque con mayoría de suplentes pensando en Sao Paulo. Boca está 8° y ocupa el último lugar de los virtuales clasificados a los octavos de final del Torneo Clausura 2026. En ese contexto, con un triunfo escalaría varios puestos y se metería de lleno en la pelea por la cima. Además, es de los primeros en jugar y metería presión.

Al mismo tiempo, hay que tener en cuenta la Tabla Anual 2026, que otorga los cupos para las competiciones internacionales. Allí, el Xeneize está 4° y a 3 punto de la Copa Libertadores, una chance inmejorable para posicionarse mejor. En caso de sumar, le juega a favor que Argentinos Juniors (1°) va contra Gimnasia (5°) y que la mayoría va en condición de visitante.

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Leandro Paredes y Tomás Belmonte, futbolistas de Boca. (Getty Images)

El panorama de River en la fecha 9

Este sábado visita a Atlético Tucumán, una cancha que siempre le costó mucho. En ese sentido, River está 10° en la Zona B y no está clasificando a los playoffs del campeonato. Aunque viene dejando atrás un pésimo arranque del campeonato, una victoria lo acomoda entre los elencos que pelean por un lugar en los octavos de final, con poco menos de la mitad de las fechas por disputar.

A su vez, si gana, podría pasar a varios contrincantes en la Tabla Anual 2026, donde está 7°. Esto se debe a que hay muchos equipos en pocos puntos de diferencia y, en caso de no superar a ningún rival, significaría que achicó la distancia con los líderes. Le sirve que Argentinos Juniors (1°) va contra Gimnasia (5°) y que la mayoría va en condición de visitante.

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Gonzalo Montiel y Ángel Correa, futbolistas de River. (Getty Images)

La tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026