Pékerman analizó el ciclo de Scaloni y su continuidad en la Selección Argentina: “No es sencillo”

El ex entrenador lo dirigió en la Sub-20 y en el Mundial 2006 con la Mayor, lo que lo convierte en una voz autorizada para opinar al respecto.

No caben dudas de que el ciclo que Lionel Scaloni es sobresaliente. Asumió en uno de los peores momentos y llevó a la Selección Argentina a conseguir la tercera estrella, que significó un antes y un después en la historia. En ese sentido, José Néstor Pékerman rompió el silencio y analizó el proceso del entrenador, que está en duda de cara al futuro inmediato.

Cabe recordar que lo dirigió en el Mundial Sub-20 de Malasia 1997, en el combinado juvenil que se consagró campeón. No conforme con eso, fue parte de las Eliminatorias y luego lo llevó al Mundial 2006, donde lo puso de titular en los octavos de final. Por ese motivo, es una de las voces más autorizadas para hablar sobre el oriundo de Pujato.

José Pékerman y Lionel Scaloni en el Mundial 2006 con la Selección Argentina.

Lo cierto es que, en una entrevista exclusiva con DSports, el experimentado analizó a su discípulo. “Este proceso de Scaloni nos ha dado muchas alegrías“, sentenció Pékerman en primera instancia en medio de la incertidumbre por su futuro. “Este proceso representa perfectamente la manera en la que los argentinos vivimos el fútbol“, expresó también.

Pocos segundos más tarde, hizo hincapié en el futuro. “Es un momento de reflexión, y no debemos aflojar y saber que el potencial siempre va a estar”, manifestó sobre la calidad albiceleste. “Lo importante es tener equilibrio y hacer un análisis, remarcando las cosas positivas y las cosas a corregir“, sostuvo más precisamente sobre la labor del cuerpo técnico.

Lionel Scaloni, director técnico de la Selección Argentina. (Getty Images)

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Como no podía ser de otra manera, se refirió a lo logrado por Scaloni y su equipo de trabajo conformado por otros ex futbolistas que él dirigió. “No es sencillo llegar a las instancias finales de un Mundial, es algo para pocos“, resaltó tras lo realizado en Qatar 2022 y en este 2026. “Hay que valorar lo que se ha conseguido“, aseguró nuevamente José Néstor.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso al respecto. “Hay que darle valor a lo que consiguió esta selección: ganar la Copa América después de tanto tiempo, la Finalissima, la Copa del Mundo de Qatar y la Copa América del 2024“, afirmó sin titubear el ex DT de la Selección Argentina. Por último, culminó: “Es un proceso tremendo“.

José Pékerman, ex DT de la Selección Argentina. (Getty Images)