Cómo ver en vivo y online River vs. Belgrano por la final del Torneo Apertura

El Millonario y el Pirata se juegan el primer título del año en Argentina desde las 15:30 en el Mario Alberto Kempes.

River y Belgrano van por el primer título del 2026 en el fútbol argentino. Luego de una apasionante serie de playoffs, que tuvo partidazos, batacazos, duelos con morbo y clásicos, solo quedan dos equipos en pie, que se enfrentarán este domingo desde las 15:30 en el Mario Alberto Kempes de Córdoba.

A continuación, la forma de ver el compromiso definitivo del Torneo Apertura.

Cómo ver River vs. Belgrano en vivo y online

El duelo entre River y Belgrano podrá verse a través de ESPN Premium, con los relatos de Sebastián Vignolo y los comentarios de Diego Latorre. También lo transmitirá en vivo TNT Sports, con las voces de Pablo Giralt en relatos y Juan Pablo Varsky en comentarios. Además de esto, el encuentro también se podrá ver manera online a través de las plataformas Flow, T-Play y DGo con el pack de fútbol activo.

ESPN Premium | Flow: 123 / Telecentro: 111 / DirecTV: 1604

TNT Sports | Flow: 124 / Telecentro: 112 / DirecTV: 1631

El último antecedente entre River y Belgrano

La última vez que ambos se vieron las caras fue hace un par de semanas en el Monumental. El 5 de abril, el equipo del Chacho goleó casi sin despeinarse a Belgrano, con un contundente 3 a 0 con goles de Tomás Galván (en dos oportunidades) y Facundo Colidio.

Las posibles formaciones de River y Belgrano

River: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván, Juan Cruz Meza; Facundo Colidio y Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.

Belgrano: Thiago Cardozo; Agustín Falcón, Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Adrián Spörle; Emiliano Rigoni, Santiago Longo, Adrián Sánchez, Juan Velázquez; Lucas Zelarayán y Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.

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El equipo arbitral para River vs. Belgrano