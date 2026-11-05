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Torneo Clausura

Aldosivi vs. River EN VIVO y ONLINE vía ESPN Premium por el Torneo Clausura: minuto a minuto

En el Minella el Millonario visita al Tiburón, ya descendido, en búsqueda de una victoria.

Espíndola tiene la pelota ante la marca de García.
© GettyEspíndola tiene la pelota ante la marca de García.

En el Estadio José María Minella, por la fecha 16 del Grupo B del Torneo Clausura, River visita al ya descendido Aldosivi de Mar del Plata en búsqueda de una victoria que le permita quedarse con el cuarto puesto de la zona y así jugar como local en los octavos de final. El encuentro es dirigido por Bryan Ferreyra y lo transmiten tanto TNT Sports como ESPN Premium.

El Millonario, que viene de perder el Superclásico ante Boca, buscará los tres puntos con dos cambios obligados, debido a que Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel están suspendidos tras ser expulsados con tarjeta roja directa, por lo que cumplirán por lo menos con una fecha de sanción.

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Aldosivi, por su parte, ya tiene consumado su descenso a la Primera Nacional, por lo que se despedirá de su gente e intentará sumar una nueva victoria. El entrenador Javier Sanguinetti pondrá todo lo que tiene a disposición en este encuentro.

Aldosivi vs. River por el Torneo Clausura: minuto a minuto

Las formaciones del partido

  • Aldosivi: Lucas Acosta; Santiago Moya, Néstor Breitenbruch, Joaquín Pombo, Braian Cufré; Agustín Palavecino, Lucas Castro, Martín García, Alan Sosa; Nicolás Gaitán y Andrés Vombergar.
  • River: Santiago Beltrán; Giovanni González, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Santiago Espíndola, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán.
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Marco D'Arcangelo
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