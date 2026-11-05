Aldosivi vs. River EN VIVO y ONLINE vía ESPN Premium por el Torneo Clausura: minuto a minuto

En el Minella el Millonario visita al Tiburón, ya descendido, en búsqueda de una victoria.

En el Estadio José María Minella, por la fecha 16 del Grupo B del Torneo Clausura, River visita al ya descendido Aldosivi de Mar del Plata en búsqueda de una victoria que le permita quedarse con el cuarto puesto de la zona y así jugar como local en los octavos de final. El encuentro es dirigido por Bryan Ferreyra y lo transmiten tanto TNT Sports como ESPN Premium.

El Millonario, que viene de perder el Superclásico ante Boca, buscará los tres puntos con dos cambios obligados, debido a que Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel están suspendidos tras ser expulsados con tarjeta roja directa, por lo que cumplirán por lo menos con una fecha de sanción.

Aldosivi, por su parte, ya tiene consumado su descenso a la Primera Nacional, por lo que se despedirá de su gente e intentará sumar una nueva victoria. El entrenador Javier Sanguinetti pondrá todo lo que tiene a disposición en este encuentro.

Aldosivi vs. River por el Torneo Clausura: minuto a minuto

Las formaciones del partido

Aldosivi: Lucas Acosta; Santiago Moya, Néstor Breitenbruch, Joaquín Pombo, Braian Cufré; Agustín Palavecino, Lucas Castro, Martín García, Alan Sosa; Nicolás Gaitán y Andrés Vombergar.

Lucas Acosta; Santiago Moya, Néstor Breitenbruch, Joaquín Pombo, Braian Cufré; Agustín Palavecino, Lucas Castro, Martín García, Alan Sosa; Nicolás Gaitán y Andrés Vombergar. River: Santiago Beltrán; Giovanni González, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Santiago Espíndola, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán.