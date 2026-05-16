Cuándo y dónde es la final del Torneo Apertura 2026

El partido definitivo de la primera Copa de la Liga del 2026 se jugará en Córdoba el próximo domingo 24 de mayo.

Las semifinales del Torneo Apertura 2026 ya están en marcha. En el primer turno, el partido de este sábado 16 de marzo, se jugará el plato fuerte de esta instancia con el River – Rosario Central que se disputa en el Monumental.

Un partido cargado de morbo por los entredichos del bando millonario, acusando polémicas arbitrales al afirmar que debían estar con la guardia alta, y los del Canalla con las defensas de Ángel Di María luego de haber eliminado a Racing en la instancia previa.

El domingo, con el resultado de la primera semifinal ya definido, Argentinos Juniors será local de Belgrano en el Estadio Diego Armando Maradona desde las 17 horas. Los ganadores de ambas semifinales se enfrentarán en la gran final del Apertura el próximo fin de semana en Córdoba.

El tiempo y espacio elegido por AFA para la definición del certamen será el próximo domingo 24 de mayo desde las 15:30 en el Estadio Mario Alberto Kempes de la capital cordobesa.

El Mario Alberto Kempes de Córdoba, escenario de la final del Apertura

El Kempes vuelve a una final nacional

Luego de jugarse las últimas dos finales en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero, para esta temporada la LPF decidió que la final del Apertura sea en Córdoba, en el estadio en el que Talleres fue local en los octavos de final frente a Belgrano y el Pirata se quedó con el pase.

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De esta manera, tras cuatro años de ausencia el Kempes será sede de una final de Primera División. La última que se disputó allí fue la de la Copa de la Liga Profesional 2022, en la que Boca le ganó 3 a 0 a Tigre y se quedó con el título.

Luego de esto fue sede de otras tres finales. La primera de ellas fue la de la Copa Sudamericana 2022, en la que Independiente del Valle le ganó a San Pablo. Luego, por el primer ascenso de la Primera Nacional en 2023, con Independiente Rivadavia venciendo a Almirante Brown, y por último con el título de River ante Estudiantes por la Supercopa Argentina 2023.

El cuadro completo del Apertura