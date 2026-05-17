River vs. Belgrano, la gran final del Torneo Apertura 2026: cuándo y dónde se juega, hora y cómo ver por TV

Dentro de una semana, el Millonario y el Pirata medirán fuerzas con la misión de quedarse con el título en el certamen doméstico.

Es un hecho: River Plate y Belgrano de Córdoba disputarán la gran final del Torneo Apertura 2026 de la Copa de la Liga Profesional. Eliminaron a Rosario Central y Argentinos Juniors respectivamente y ahora se encontrarán frente a frente con el objetivo en común de quedarse con la victoria para sumar un importante título a sus vitrinas.

En primera instancia, este sábado y con el Estadio Monumental de Núñez como testigo, el equipo dirigido por Eduardo Coudet redujo al Rosario Central de Ángel Di María a la mínima expresión, derrotándolo por 1-0 pero superándolo ampliamente desde lo futbolístico. Así se transformó en el primer finalista del certamen doméstico.

Posteriormente, ya durante esta jornada de domingo, el estadio Diego Armando Maradona del barrio porteño de La Paternal albergó el duelo que enfrentó a Argentinos Juniors y Belgrano de Córdoba. Así las cosas, los de Nicolás Diez y los de Ricardo Zielinski empataron 1-1, pero fue el Pirata el que se quedó con el pasaje desde los penales.

Cuándo y dónde se juega la final entre River y Belgrano

El partido entre River Plate y Belgrano, por la gran final del Torneo Apertura 2026 de la Copa de la Liga Profesional, se llevará a cabo el próximo domingo 24 de mayo, desde las 15:30 horas de la República Argentina, en el Estadio Mario Alberto Kempes de la provincia de Córdoba.

Cómo ver por TV River vs. Belgrano

River Plate y Belgrano de Córdoba chocarán buscando un nuevo título para su palmarés y el trascendental compromiso podrá visualizarse, de manera exclusiva, por las pantallas de ESPN Premium y TNT Sports. Es decir que habrá dos variantes para seguir de cerca las variantes del cotejo.

El cuadro del Torneo Apertura