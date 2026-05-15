Son hermanos y figuras de la Ligue 1, pero jugarán el Mundial para dos selecciones diferentes

Guela es determinante en Racing de Estrasburgo. Desiré, figura descollante del PSG. Los hermanos Doué eligieron caminos diferentes para sus selecciones y así se verá reflejado en la Copa del Mundo.

Sucedió en el Mundial de 2010 y en el de 2014. En 2018 no se repitió porque uno de ellos no tuvo a su selección como participante. En 2022 ya se habían retirado a nivel internacional y, en 2026, se repetirá la historia, aunque con otros protagonistas.

Lo que en su momento generaron como curiosidad mundialista los hermanos Jerome y Kevin-Prince Boateng, quienes eligieron representar dos selecciones diferentes en la Copa del Mundo (Alemania y Ghana respectivamente), esta vez sucederá con Guela y Desiré Doué.

Ambos hermanos juegan actualmente en la Ligue 1 y son figuras de sus respectivos equipos. Desiré, el más conocido de los dos, la rompe como delantero en el PSG multicampeón de Luis Enrique, mientras que Guela tiene un rol preponderante en el Racing de Estrasburgo, revelación total en la liga francesa y en Europa en general.

Ambos nacidos en Francia, en la ciudad de Angers, Desiré Doué eligió ser parte de su selección natal, mientras que Guela optó por los lazos sanguíneos de su padre, de natalicio en Costa de Marfil. Con apenas 20 años, el extremo de PSG fue confirmado el pasado jueves en la lista de 26 convocados que Didier Deschamps llevará al Mundial para Les Bleus, y este viernes Guela quedó confirmado en la nómina de los africanos.

Guela Doué lleva 19 partidos disputados en Costa de Marfil desde su debut en marzo del 2024, donde ya disputó incluso una Copa Africana de Naciones. Desiré, en Francia, jugó un total de 6 encuentros desde que se estrenó a mediados del 2025. Ambos disputarán su primera Copa del Mundo en la edición que comenzará en exactamente 27 días.

Publicidad

Desiré y Guela Doué pueden cruzarse en 16° del Mundial

Francia integra el Grupo I del Mundial, con Senegal, Noruega e Irak, mientras que Costa de Marfil forma parte del Grupo E, con Alemania, Ecuador y Curazao. Al ser la primera edición de una Copa del Mundo con 48 seleccionados, los cruces de eliminación directa variarán según cómo queden clasificados en los grupos.

Sin embargo, uno de los cruces que están definidos para 16° es el que une al segundo del grupo de Francia con el segundo del grupo de Costa de Marfil. Es decir, si Les Bleus y el conjunto marfileño terminan como escoltas en sus respectivas zonas, habrá cruce entre los hermanos Doué en la primera instancia de eliminación directa del Mundial.

El antecedente de los Boateng se reflotaría en ese caso. Es que, tanto en Sudáfrica 2010 como en Brasil 2014, Alemania y Ghana compartieron grupo y se vieron las caras en ambas ediciones. En la primera hubo triunfo para el seleccionado de Jerome por 1 a 0, aunque ambos pasaron de fase. En 2014 se dio un empate 2 a 2, pero no le alcanzó a los de Kevin-Prince para clasificar. En un mata mata, no hubo cruces.

Publicidad

Jerome Boateng y Kevin-Prince Boateng, el último cruce entre hermanos en un Mundial. Foto de Brasil 2014 (Getty)

Los convocados de Francia para el Mundial

ARQUEROS: Mike Maignan, Robin Risser y Brice Samba.

Mike Maignan, Robin Risser y Brice Samba. DEFENSORES: Malo Gusto, Maxence Lacroix, Jules Koundé, Lucas Digne, Ibrahima Konaté, William Saliba, Dayot Upamecano, Lucas Hernandez y Théo Hernandez.

Malo Gusto, Maxence Lacroix, Jules Koundé, Lucas Digne, Ibrahima Konaté, William Saliba, Dayot Upamecano, Lucas Hernandez y Théo Hernandez. VOLANTES: Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot, N’Golo Kanté, Manu Koné y Warren Zaïre-Emery.

Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot, N’Golo Kanté, Manu Koné y Warren Zaïre-Emery. DELANTEROS: Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Jean-Philippe Mateta, Rayan Cherki, Marcus Thuram, Maghnes Akliouche, Désiré Doué, Kylian Mbappé y Michael Olise.

Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Jean-Philippe Mateta, Rayan Cherki, Marcus Thuram, Maghnes Akliouche, Désiré Doué, Kylian Mbappé y Michael Olise. DT: Didier Deschamps.

Los convocados de Costa de Marfil para el Mundial

ARQUEROS : Yahia Fofana, Mohamed Koné y Alban Lafont.

: Yahia Fofana, Mohamed Koné y Alban Lafont. DEFENSORES : Emmanuel Agbadou, Clément Akpa, Ousmane Diomandé, Guéla Doué, Ghislain Konan, Odilon Kossounou, Evan Ndicka y Wilfried Singo.

: Emmanuel Agbadou, Clément Akpa, Ousmane Diomandé, Guéla Doué, Ghislain Konan, Odilon Kossounou, Evan Ndicka y Wilfried Singo. VOLANTES : Seko Fofana, Parfait Guiagon, Christ Inao Oulaï, Franck Kessié, Ibrahim Sangaré y Jean-Michaël Seri.

: Seko Fofana, Parfait Guiagon, Christ Inao Oulaï, Franck Kessié, Ibrahim Sangaré y Jean-Michaël Seri. DELANTEROS : Simon Adingra, Ange-Yoan Bonny, Amad Diallo, Oumar Diakité, Yan Diomandé, Evann Guessand, Nicolas Pépé, Bazoumana Touré y Elye Wahi.

: Simon Adingra, Ange-Yoan Bonny, Amad Diallo, Oumar Diakité, Yan Diomandé, Evann Guessand, Nicolas Pépé, Bazoumana Touré y Elye Wahi. DT: Emerse Faé

Publicidad

En síntesis