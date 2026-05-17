Duro golpe para Adam Bareiro: debido a su lesión en Boca, no jugaría el Mundial 2026 con Paraguay

El Príncipe sufrió un desgarro el 9 de mayo y, aunque integró la prelista, Gustavo Alfaro no lo llevaría a la Copa del Mundo.

Cada vez falta menos y ya se empiezan a ultimar todos los detalles. En ese sentido, se acaba de revelar que Adam Bareiro no jugaría la Copa del Mundo 2026. A raíz de la lesión que sufrió hace apenas una semana y por el plazo de recuperación que afronta, Gustavo Alfaro habría tomado la decisión de no incluirlo en la lista de convocados definitiva, que se anunciará en las próximas horas.

Cabe recordar que el Príncipe integra la nómina preliminar de 55 futbolistas, debido a un magnífico presente en Boca desde que llegó a principio de año. Sin embargo, el director técnico optaría por no elegirlo como uno de los delanteros elegidos para representar a la Selección de Paraguay en su ansiado regreso al Mundial, como será en esta oportunidad en Norteamérica.

Adam Bareiro, en la Selección de Paraguay. (Getty Images)

Lo cierto es que, según reveló Bruno Pont, Bareiro no jugará el Mundial 2026. La información sorprendió a todos en el ambiente, ya que Adam transita una buena actualidad desde su arribo al Xeneize. No obstante, la lesión muscular que transita lo marginó de la lista de convocados definitiva que diagrama Alfaro junto a su cuerpo técnico para ultimar hasta el último detalle.

Vale resaltar que el atacante sufrió un doble desgarro en el aductor y recto anterior del abdomen izquierdo el pasado 9 de abril, en la derrota de Boca contra Huracán. Con ese panorama sobre la mesa y según pudo saber BOLAVIP, Bareiro está haciendo doble turno todos los días. Si bien se trata de trabajos en kinesiología, hace todo lo posible para regresar a jugar antes de fin de mes.

Adam Bareiro, delantero paraguayo de Boca. (Getty Images)

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El nacido en Itauguá no es convocado a la Selección de Paraguay desde septiembre de 2024, pero en el último tiempo recuperó su mejor versión y lo hizo evidente a base de excelentes rendimientos individuales y una buena suma de goles. Por ese motivo, había sido incluido en la prelista de 55 futbolistas, pero finalmente todo indica que no será parte de la Guaraní en la cita máxima.

Adam Bareiro en la Selección de Paraguay. (Getty Images)

Un dato importante a tener en cuenta es que Bareiro trabaja para jugar el próximo jueves 28 de mayo, en el duelo entre Boca y Universidad Católica correspondiente a la sexta y última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Allí, el Xeneize se jugará la clasificación a los octavos de final y es el último encuentro antes del Mundial, lo que era la ilusión de Adam.

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